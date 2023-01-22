Месси не сыграет в Кубке Франции против команды с шестого дивизиона

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустит матч 1/16 финала Кубка Франции против "Пе-де-Касселя". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Кристиан Галтье дал отдых аргентинскому игроку. В то же время Неймар и Мбаппе вошли в заявку на этот поединок.

"Пе-де-Кассель" представляет первую региональную лигу, или шестой французский дивизион. Для ПСЖ этот матч станет выездным. Он запланирован на понедельник, 23 января.

Отметим, что Месси проводит второй сезон в Париже, но провел в Кубке Франции всего один матч.