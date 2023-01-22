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Кубок Франции. Лёгкая победа Лилля, разгром от Осера и страдания Нанта

Франция
(1 голосов)

Команда Паулу Фонсеки легко прошла в 1/8

Кубок Франции. Лёгкая победа Лилля, разгром от Осера и страдания Нанта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images

Новина українською

Кубок Франции, 1/16 финала

Лилль – ФК По 2:0

Голы: Куасси 37 (аг), Гомес 79

Ньор – Осер 0:4

Голы: Перрен 39, 67, Да Кошта 43, Аблин 64

Таон – Нант 0:0 (пен. 2:4)

Ле-Пюи – Вьерзон 0:0 (пен. 3:5)

Бельфор – Аннеси 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Сиссоко 10 – Бальде 56

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В статье: Осер (Осер) Нант Лилль
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