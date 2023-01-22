Франция
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Кубок Франции. Лёгкая победа Лилля, разгром от Осера и страдания Нанта
Команда Паулу Фонсеки легко прошла в 1/8
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images
Кубок Франции, 1/16 финала
Лилль – ФК По 2:0
Голы: Куасси 37 (аг), Гомес 79
Ньор – Осер 0:4
Голы: Перрен 39, 67, Да Кошта 43, Аблин 64
Таон – Нант 0:0 (пен. 2:4)
Ле-Пюи – Вьерзон 0:0 (пен. 3:5)
Бельфор – Аннеси 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Сиссоко 10 – Бальде 56
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