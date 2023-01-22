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Марсель близок к подписанию конкурента для Малиновского - Романо
Серб Иван Илич уже согласовал детали личного контракта с французами
Фото: Hellas Verona
Французский "Марсель" в составе которого выступает полузащитник Руслан Малиновский, хочет подписать конкурента для украинца.
Босы "Марселя" договорились о переходе во французский клуб сербского полузащитника "Вероны" Ивана Илича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уже согласовали все детали перехода, однако, молодой серб будет выступать за "Марсель" с лета 2023 года.
Сообщается, что полузащитник сборной Сербиии подпишет контракт до 2028 года. "Марсель" выплатит 15 миллионов евро плюс до 3 миллионов евро "Верона" сможет получить в виде дополнительных бонусов.
Стоит отметить, что "Марсель" занимает третье место в Лиге 1, отставая от лидера "ПСЖ" на пять очков.
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