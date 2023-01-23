Лестер интересуется полузащитником Шахтера

Бразильский полузащитник "Лиона" Тете попал в сферу интересов "Лестера", информирует Daily Mail. Напомним, французы арендовали футболиста у донецкого "Шахтера".

По договоренности клубов, хавбек доступен для перехода в зимнее трансферное окно. У "Лиона" есть опция выкупа контракта за 17,5 млн фунтов. Правда, неизвестно, намерен ли французский клуб воспользоваться ею.

В текущем сезоне Тете принял участие в 19 матчах за "Лион" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 5 результативных передач. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

Контракт 22-летнего бразильца с "Шахтером" действителен до конца 2023 года.