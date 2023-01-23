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Мбаппе впервые оформил пента-трик в Кубке Франции. Никто до него не забивал 5 голов за ПСЖ

Франция
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Очередной раз вписал имя в историю столичного клуба

Мбаппе впервые оформил пента-трик в Кубке Франции. Никто до него не забивал 5 голов за ПСЖ

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Килиан Мбаппе забил 5 голов в ворота "Пеи-де-Кассель" (7:0) в 1/16 Кубка Франции. Это первый пента-трик и в его карьере и в истории "ПСЖ".

Также в матче Мбаппе отдал голевую передачу на гол Неймара на 33-й минуте.

До этого момента Мбаппе забивал максимум 4 гола – это было дважды.

В матче против "Пеи-де-Кассель" ему ассистировали Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 24 матча, забил 25 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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