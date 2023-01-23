Франция
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Мбаппе впервые оформил пента-трик в Кубке Франции. Никто до него не забивал 5 голов за ПСЖ
Очередной раз вписал имя в историю столичного клуба
Килиан Мбаппе забил 5 голов в ворота "Пеи-де-Кассель" (7:0) в 1/16 Кубка Франции. Это первый пента-трик и в его карьере и в истории "ПСЖ".
Также в матче Мбаппе отдал голевую передачу на гол Неймара на 33-й минуте.
До этого момента Мбаппе забивал максимум 4 гола – это было дважды.
В матче против "Пеи-де-Кассель" ему ассистировали Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер.
В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 24 матча, забил 25 голов и отдал 5 голевых передач.
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