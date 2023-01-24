Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский против Месси, Фонсека против Блана. Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции
В следующем раунде нас ждёт Ле Классико
om.fr
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Франции. "Пари Сен-Жермен" последним вышел в следующий раунд, уничтожив аматоров из "Пеи-де-Кассель" (0:7) благодаря первому пента-трику в карьере Килиана Мбаппе.
В 1/8 парижане встретятся с "Марселем" Руслана Малиновского. Ле Классико состоится 8 февраля на стадионе "Велодром". Время начала матча ещё неизвестно.
"Лилль" Паулу Фонсеки поедет в гости к "Лиону" Лорана Блана. Ещё одно интересное противостояние должны подарить открытие старта сезона "Лорьян" и самобытный "Ланс", выбравшиеся на вторую строчку Лиги 1 благодаря 10-матчевой домашней серии побед.
Le tirage au sort complet des 8es de finale de la #CoupeDeFrance ????— Coupe de France (@coupedefrance) January 23, 2023
Quel match attendez-vous le plus ? ???? pic.twitter.com/jKO7i604uo
Популярное сейчас
- Расписание матчей в неделю. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- СМИ: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ после победы на ЧМ
- Лестер интересуется полузащитником Шахтера
- До гола не хватило сантиметров. ВИДЕО, как стойка спасла Ренн после удара Малиновского
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО