Малиновский против Месси, Фонсека против Блана. Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Франции. "Пари Сен-Жермен" последним вышел в следующий раунд, уничтожив аматоров из "Пеи-де-Кассель" (0:7) благодаря первому пента-трику в карьере Килиана Мбаппе.

В 1/8 парижане встретятся с "Марселем" Руслана Малиновского. Ле Классико состоится 8 февраля на стадионе "Велодром". Время начала матча ещё неизвестно.

"Лилль" Паулу Фонсеки поедет в гости к "Лиону" Лорана Блана. Ещё одно интересное противостояние должны подарить открытие старта сезона "Лорьян" и самобытный "Ланс", выбравшиеся на вторую строчку Лиги 1 благодаря 10-матчевой домашней серии побед.