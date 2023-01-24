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Малиновский против Месси, Фонсека против Блана. Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции

Франция
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В следующем раунде нас ждёт Ле Классико

Малиновский против Месси, Фонсека против Блана. Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции

om.fr

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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Франции. "Пари Сен-Жермен" последним вышел в следующий раунд, уничтожив аматоров из "Пеи-де-Кассель" (0:7) благодаря первому пента-трику в карьере Килиана Мбаппе.

В 1/8 парижане встретятся с "Марселем" Руслана Малиновского. Ле Классико состоится 8 февраля на стадионе "Велодром". Время начала матча ещё неизвестно.

"Лилль" Паулу Фонсеки поедет в гости к "Лиону" Лорана Блана. Ещё одно интересное противостояние должны подарить открытие старта сезона "Лорьян" и самобытный "Ланс", выбравшиеся на вторую строчку Лиги 1 благодаря 10-матчевой домашней серии побед.

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В статье: Лорьян Лион Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль Ланс
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