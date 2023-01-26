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Месси, Неймар и Мбаппе в касках: Игроки ПСЖ пришли смотреть на строящийся тренировочный центр

Франция
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Ультрасовременный центр будет сдан в этом году

Месси, Неймар и Мбаппе в касках: Игроки ПСЖ пришли смотреть на строящийся тренировочный центр

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Игроки "ПСЖ" после утренней тренировки пришли посмотреть на строящийся современный тренировочный центр в Пуасси. На футболистов надели каски и провели фотосессию.

Игроки не продемонстрировали особого энтузиазма на фотосессии, но сам проект достаточно интересен. В расположении парижской команды будет 17 футбольных полей, жилье, ресторан и спа-центр.

"Вы — лучшие игроки, поэтому мы построили лучшие объекты. Мы делаем все, чтобы поддержать вас, здесь важна каждая деталь", – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, презентовавший центр футболистам.

Центр расположится на 74 гектарах земли в пригороде Парижа. На территории также будет построена новая просторная комната для трофеев.

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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