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Месси, Неймар и Мбаппе в касках: Игроки ПСЖ пришли смотреть на строящийся тренировочный центр
Ультрасовременный центр будет сдан в этом году
Фото: twitter.com/PSG_inside
Игроки "ПСЖ" после утренней тренировки пришли посмотреть на строящийся современный тренировочный центр в Пуасси. На футболистов надели каски и провели фотосессию.
Игроки не продемонстрировали особого энтузиазма на фотосессии, но сам проект достаточно интересен. В расположении парижской команды будет 17 футбольных полей, жилье, ресторан и спа-центр.
"Вы — лучшие игроки, поэтому мы построили лучшие объекты. Мы делаем все, чтобы поддержать вас, здесь важна каждая деталь", – сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, презентовавший центр футболистам.
Центр расположится на 74 гектарах земли в пригороде Парижа. На территории также будет построена новая просторная комната для трофеев.
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