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Соперник Шахтера по Лиге Европы подписал форварда Лиона и сборной Камеруна
Серьезное усиление для Ренна
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Французский "Ренн" объявил о подписании нападающего "Лиона" и сборной Камеруна Карла Токо-Экамби. Футболист уже прибыл в расположение своего нового клуба и провел тренировку.
Соглашение подписано до конца текущего сезона.
[PROS]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 26, 2023
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L’attaquant camerounais rejoint le Stade Rennais F.C. jusqu’à la fin de la saison. ????⚫️
Отметим, что Карл Токо-Экамби является игроком сборной Камеруна. На чемпионате мира 2022 в Катаре он отыграл три поединка, голов не забивал.
Добавим, что "Ренн" является соперником "Шахтера" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы. Матчи состоятся 16-го и 23-го февраля.
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