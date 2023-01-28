Педри достиг отметки в 100 матчей в составе Барселоны

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде минимально обыграла "Жирону".

Победу команде Хави принес молодой хавбек "блауграны" Педри, забивший единственный гол в этой игре. 20-летний полузащитник начал этот матч на скамье запасных, но вышел на поле уже на 26-й минуте, заменив травмированного Усмана Дембеле.

Этот поединок стал 100-м для Педри в футболке "Барсы". За это время испанец записал на свой счет 15 голов и 7 ассистистов.

Видео гола Педри