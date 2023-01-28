  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Педри достиг отметки в 100 матчей в составе Барселоны
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Педри достиг отметки в 100 матчей в составе Барселоны

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Отпраздновал юбилей голом

Педри достиг отметки в 100 матчей в составе Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде минимально обыграла "Жирону".

Победу команде Хави принес молодой хавбек "блауграны" Педри, забивший единственный гол в этой игре. 20-летний полузащитник начал этот матч на скамье запасных, но вышел на поле уже на 26-й минуте, заменив травмированного Усмана Дембеле.

Этот поединок стал 100-м для Педри в футболке "Барсы". За это время испанец записал на свой счет 15 голов и 7 ассистистов.

Видео гола Педри

По теме
yellow-arrow
Месси - лучший игрок 2022-го года по версии The Guardian
yellow-arrow
Экс-игрок Эвертона и Манчестер Юнайтед перешел в чемпионат Австралии
yellow-arrow
Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде