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Испытание топ-соперником для Малиновского и компании. Марсель - Монако. Смотреть онлайн видеотрансляцию

Франция
(1 голосов)

Марсель - Монако: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Испытание топ-соперником для Малиновского и компании. Марсель - Монако. Смотреть онлайн видеотрансляцию

Фото: twitter.com/OM_Officiel

UA-Футбол
Новина українською

В двадцатом туре чемпионата Франции состоится топ-матч. "Марсель" на своем поле сыграет против "Монако" Изюм добавляет тот факт, что команды являются прямыми конкурентами и борются за зону Лиги чемпионов.

А еще более интересно для нас то, что в основном старте провансальцев выйдет украинец Руслан Малиновский. Внимательно следим за всеми событиями на поле. Видео – прямо в этой новости.

Лига 1. 20-й тур
"Марсель" – "Монако"
22:00

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В статье: Марсель Монако
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