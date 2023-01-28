Испытание топ-соперником для Малиновского и компании. Марсель - Монако. Смотреть онлайн видеотрансляцию

В двадцатом туре чемпионата Франции состоится топ-матч. "Марсель" на своем поле сыграет против "Монако" Изюм добавляет тот факт, что команды являются прямыми конкурентами и борются за зону Лиги чемпионов.

А еще более интересно для нас то, что в основном старте провансальцев выйдет украинец Руслан Малиновский. Внимательно следим за всеми событиями на поле. Видео – прямо в этой новости.

Лига 1. 20-й тур

"Марсель" – "Монако"

22:00