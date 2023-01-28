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Клуб Малиновского подписал молодого хавбека
Конкурент для Руслана?
Getty Images
"Марсель" Руслана Малиновского объявил о трансфере центрального полузащитника "Анже" Аззедина Унаи.
Пока детали перехода 22-летнего марокканца не раскрываются. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Унаи провел 15 матчей в Лиге 1, результативными действиями не отмечался. Также хавбек являлся основным игроком в составе сборной своей страны на ЧМ-2022.
В то же время клуб Руслана Малиновского продал в "Лорьян" форварда Амаду Бамба Дьенга. Детали этого соглашения также не раскрываются. Была информация, что трансфер 22-летнего сенегальца стоил "Лорьяну" 7 миллионов евро и бонусы.
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