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Клуб Малиновского подписал молодого хавбека

Франция
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Конкурент для Руслана?

Клуб Малиновского подписал молодого хавбека

Getty Images

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"Марсель" Руслана Малиновского объявил о трансфере центрального полузащитника "Анже" Аззедина Унаи.

Пока детали перехода 22-летнего марокканца не раскрываются. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Унаи провел 15 матчей в Лиге 1, результативными действиями не отмечался. Также хавбек являлся основным игроком в составе сборной своей страны на ЧМ-2022.

В то же время клуб Руслана Малиновского продал в "Лорьян" форварда Амаду Бамба Дьенга. Детали этого соглашения также не раскрываются. Была информация, что трансфер 22-летнего сенегальца стоил "Лорьяну" 7 миллионов евро и бонусы.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Национальная сборная Марокко
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Источник:
Сайт ФК "Марсель"

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