Клуб Малиновского подписал молодого хавбека

"Марсель" Руслана Малиновского объявил о трансфере центрального полузащитника "Анже" Аззедина Унаи.

Пока детали перехода 22-летнего марокканца не раскрываются. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Унаи провел 15 матчей в Лиге 1, результативными действиями не отмечался. Также хавбек являлся основным игроком в составе сборной своей страны на ЧМ-2022.

В то же время клуб Руслана Малиновского продал в "Лорьян" форварда Амаду Бамба Дьенга. Детали этого соглашения также не раскрываются. Была информация, что трансфер 22-летнего сенегальца стоил "Лорьяну" 7 миллионов евро и бонусы.