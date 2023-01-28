Лига 1. Монако прервал победную серию Марселя

Лига 1, 20-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Монако 1:1

Голы: Санчес 47 – Верету 17 (аг)

"Монако" стал первым соперником "Марселя" в последних 7 турах, сумевшим отобрать очки у команды Игоря Тудора. "Монегаски" удивили хозяев "Велодрома" сильным выступлением в первом тайме, но полностью отдали инициативу после перерыва, с радостью приняв ничью. Этот результат означает, что "провансальцы" могут забыть о борьбе за первое место – ПСЖ по потерянным уже в 7 очках. Одновременно с этим отрыв от ближайшего преследователя за место в ЛЧ, коим как раз является их сегодняшний соперник, остаётся комфортным (5 пунктов).

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе во втором туре кряду, проведя на поле 86 минут. С точки зрения статистики это был очень приличный перфоманс от украинца: 4 передачи под удар (лучший показатель из всех игроков матча), 3 обводки (второй лучший после Алексиса) и 2 удара (1 в створ). Но в глаза всё же бросились пару эпизодов, когда Руслан не сумел вовремя разогнать атаку или не почувствовал открывание партнёров. Всё-таки недостаток сыгранности не может не давать о себе знать.

Первые полчаса "Монако" напоминал себя лучшего образца. Это коллектив, чувствующий себя заметно лучше в игре вторым номером, и потому в больших матчах с ними легко не бывает – ПСЖ не даст соврать. Уже в дебюте Вандерсон упустил шикарный момент открыть счёт, но вскоре бразильцу с этим помог соперник. После подачи Головина со стандарта хавбек "Марселя" Жордан Верету срезал мяч в свои ворота, поставив невыполнимую задачу перед резервным кипером Рубеном Бланко – неприятная подкрутка + отскок от газона.

Затем капитан "монегасков" мог фактически решать исход встречи, но первый опасный удар Бен Йеддера принял на себя Бланко, а вторая попытка прошла мимо ворот, и "Марсель" остался в игре. То ли в качестве наказания, а скорее зная характер Бен Йеддера, Филипп Клеман заменил его прямо в перерыве. Вместо него вышел Эмболо – с упором на быстрые выпады. Хотя исход второго тайма решили изменения Тудора.

Тренер "Марселя" пошёл на нестандартный шаг, за который его вполне могли заклевать в случае неудачи. Центрбек Балерди вышел вместо номинальной десятки Гендузи. -1 атакующий игрок, зато баланс восстановлен – Ундер откровенно проседал в роли латераля. Балерди занял место Колашинаца в тройке центрбеков, Сеад ушёл выше на место левого вингбека. Тавареш в свою очередь пошёл направо, а Ундер поднялся в атаку к Малиновскому и Алексису.

Запутались во всех этих перетасовках? Вот и оборона "Монако" тоже. Уже на второй минуте после рестарта гости не сообразили, что на их левом фланге делал Тавареш, кто за него должен отвечать, но было слишком поздно. Нуну пробил со средней дистанции, Нюбель неудачно парировал, и Санчес коршуном налетел на добивание и сравнял счёт.

Кроме элемента неожиданности в конкретном эпизоде, изменения Тудора сменили всё и на стратегическом уровне. "Марсель" захватил инициативу и плотно прижал гостей. 16:3 по ударам во втором тайме – прямое тому подтверждение. Клеман в ответ лишь проводил оборонительные замены и молился на ничью.

"Марселю" не хватило конкретики впереди и счёт в итоге так и остался ничейным. Гиперактивный Нуну Тавареш нанёс целых 9 ударов, порой не замечая партнёров в более выгодных позиций. Алексис трудился не покладая рук, но тоже перегибал с индивидуальными действиями. Напоследок Балерди после углового зарядил в перекладину с близкого расстояния, и "монегаски" выдохнули. 1:1.

Марсель: Бланко – Мбемба, Жиго, Колашинац – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 86), Тавареш – Малиновский (Пайет, 86), Санчес, Гендузи (Балерди, 46)

Монако: Нюбель – Вандерсон (Агилар, 90), Дисаси, Марипан, Энрике – Диатта (Якобс, 68), Фофана, Матазо, Головин – Бен-Сегир (Мартинш, 68), Бен Йеддер (Эмболо, 46)

Предупреждения: Верету 66, Ронжье 85 – Диатта 54, Головин 90+3