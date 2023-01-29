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Марсель - Монако 1:1. Обзор матча и видео голов

Франция
(1 голосов)

Малиновский отыграл 86 минут

Марсель - Монако 1:1. Обзор матча и видео голов

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В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле расписал ничью с "Монако". В стартовом составе хозяев поля на эту игру вышел Руслан Малиновский. Украинский хавбек провел на поле 86 минут. После этого тура олимпийцы занимает 3-е место, а монегаски - 4-е.

Лига 1, 20-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Монако 1:1

Голы: Санчес 47 – Верету 17 (аг)

Марсель: Бланко – Мбемба, Жиго, Колашинац – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 86), Тавареш – Малиновский (Пайет, 86), Санчес, Гендузи (Балерди, 46)

Монако: Нюбель – Вандерсон (Агилар, 90), Дисаси, Марипан, Энрике – Диатта (Якобс, 68), Фофана, Матазо, Головин – Бен-Сегир (Мартинш, 68), Бен Йеддер (Эмболо, 46)

Предупреждения: Верету 66, Ронжье 85 – Диатта 54, Головин 90+3

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В статье: Марсель Монако
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2023 в 02:25
марсель и монако - сюжет этой песнитвоя подсказала гитарамарсель и монако они, если честно,|не пара, не пара .. - запара!
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