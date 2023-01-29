Франция
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Соболь отыграл 65 минут в дебютном матче за Страсбур
6.0 от WhoScored
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" дома проиграл "Тулузе".
В стартовом составе хозяев поля вышел Эдуард Соболь. Этот поединок стал дебютным для 27-летнего игрока за "Страсбург". Украинец провел на поле 65 минут и был заменен.
За эту игру Соболь получил оценку в 6 баллов от аналитического портала WhoScored. Эдуард продемонстрировал 70% точности передач (14 из 20), 12 раз потерял мяч и победил в 3/4 единоборствах.
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