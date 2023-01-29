Франция
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Лига 1. Лаборд огорчает Лилль, Брест триумфально покинул зону вылета
Команда Паулу Фонсеки потерпела первое поражение в году
Фото: OGC Nice
Лига 1, 20-й тур
Ницца – Лилль 1:0
Гол: Лаборд 34
Брест – Анже 4:0
Голы: Ле Дуарон 14, Мунье 34, Онора 59, Ле-Мелу 84
Осер – Монпелье 0:2
Голы: Мавидиди 62, 80
Страсбур – Тулуза 1:2
Голы: Гамейро 20 – Даллинга 25, 51
Удаление: Гамейро 90+3
Клермон – Нант 0:0
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