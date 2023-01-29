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Лига 1. Лаборд огорчает Лилль, Брест триумфально покинул зону вылета

Франция
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Команда Паулу Фонсеки потерпела первое поражение в году

Лига 1. Лаборд огорчает Лилль, Брест триумфально покинул зону вылета

Фото: OGC Nice

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Лига 1, 20-й тур

Ницца – Лилль 1:0

Гол: Лаборд 34

Брест – Анже 4:0

Голы: Ле Дуарон 14, Мунье 34, Онора 59, Ле-Мелу 84

Осер – Монпелье 0:2

Голы: Мавидиди 62, 80

Страсбур – Тулуза 1:2

Голы: Гамейро 20 – Даллинга 25, 51

Удаление: Гамейро 90+3

Клермон – Нант 0:0

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В статье: Ницца Осер (Осер) Монпелье Брест "Тулуза" Нант Страсбур Клермон (Клермон-Ферран) Анже Лилль
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