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ПСЖ – Реймс 1:1. Парижане снова доигрались

Франция
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Балогун спас беспроигрышную серию Реймса на 96-й минуте

ПСЖ – Реймс 1:1. Парижане снова доигрались

Фото: Stade de Reims, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 20-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Реймс 1:1

Голы: Неймар 51 – Балогун 90+6

"Реймс" во второй раз в сезоне отобрал очки у "Пари Сен-Жермен". Ничью "красно-белым" обеспечил поздний гол Фоларина Балогуна, забитый на 6-й компенсированной минуте ко второму тайму. Таким образом Париж допустил третью осечку в четырёх турах после рестарта, и позволяет "Лансу" оставаться на расстоянии вытянутой руки от себя – отрыв составляет всего 3 очка.

"Пари Сен-Жермен" никак не мотивировали ни поражение от "Ланса", ни от "Ренна" в начале января. Сегодня не было даже желания поквитаться конкретно с "Реймсом", который удержал нули на "Огюст Делон" в игре команд первого круга. Опасений не вызывала и беспроигрышная серия гостей во всех турнирах, насчитывающая дюжину матчей.

На третьей минуте Лионель Месси нанёс удар в молоко с линии штрафной, и этот выстрел так и остался единственным для хозяев за весь первый тайм. "Реймс" же времени не терял. Команда 30-летнего Уильяма Стилла нанесла 9 выстрелов по ворота чемпиона, и порой даже слишком увлекалась атакой. Дважды за тайм Мбаппе, Неймар и Месси втроём выбегал в контратаку сначала на двух защитников, затем на трёх. Но даже до удара дело довести не смогли – настолько ленились играть.

В перерыве Кристофер Галтье явно повышал голос в раздевалке, потому что ПСЖ чудесным образом начал играть. За 5 минут команда создала пару моментов и даже повела в счёте – Неймар легко разобрался в рандеву с голкипером Диуфом, случившееся после серии забавных рикошетов. Парижу сразу стало скучно, и они снова стали выдумывать проблемы.

Марко Верратти, появившийся в перерыве, решил вернуться отдыхать. Его камео продлилось меньше 15 минут. Итальянец в очень агрессивном подкате снёс Дзюню Ито, оставив свою команду в меньшинстве. Удаление взбодрило хозяев, и они попытались удвоить перевес, пока не стало слишком поздно. Для этого Неймар создал по убойному моменту для Месси, Рамоса и Мбаппе. Но Лео бездарно пробил с правой с близкого расстоянии, удар испанца защитник отразил в перекладину, а Килиан пробил во вратаря.

Оставалось играть всего-ничего, Париж контролировал ситуацию. И Галтье совершил очередную ошибку. Во-первых, снял отрабатывающего сегодня Неймара вместо ленивого Месси – похоже на трусость. Да ещё и выпустил в такой момент 16-летнего Заира-Эмри, с ошибки которого начался ответный гол "Реймса". Хотя хавбека-подростка винить нужно в этом матче в последнюю очередь.

На 96-й минуте Доннарумма не очень удачно выбил от ворот, Заир-Эмри неточно скинул назад на Саншеша, хотя на деле отпасовал сопернику. Думбия подхватил мяч, закинул на Балогуна, а тот оббежал Джиджи и спокойно пробил в пустые ворота. 1:1.

Кристоф Галтье теряет контроль над командой. "Пари Сен-Жермен" после чемпионата мира откровенно бросил играть в футбол, выиграв лишь одну встречу из четырёх. Если есть желание хейтить – не забудьте, что объектом критики должен стать кто угодно, но только не Неймар. Их с Хакими винить не за что. Ругайте Верратти, Месси, Рамоса.

В январе Париж ждёт заруба с "Баварией" в Лиге Чемпионов, два Ле Классико с "Марселем", встречи с "Монако" и "Лиллем". Цирк нужно срочно прекращать. А иначе очередного унижения в Европе не миновать.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат – Витинья (Верратти, 46), Руис (Саншеш, 68) – Солер (Данилу, 63), Месси, Неймар (Заир-Эмри, 85) – Мбаппе

Реймс: Диуф – Фоке, Агбаду, Абдельхамид, Де Смет – Ито (ван Берген, 83), Матусива, Мунеци (Думбия, 75), Каюсте (Лопи, 83), Флип (Зенели, 75) – Балогун

Предупреждения: Маркиньос 28, Доннарумма 90+4 – Ито 35

Удаление: Верратти 59

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В статье: Марко Верратти Неймар Реймс Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
30.01.2023 в 00:04
ПСЖ... грав як попередній матч і тому гості часом мали перевагу... За рахунок більшої самовіддачі! Мбаппе ходив не менше Мессі. Ліонель провалив гру. Вік та "відходняк від КС" дає взнаки... Пару років тому хоч один сьогодняйший момент реалізував! Знову рефері показали, як в "рамках Правил" можна вплинути на гру! Гравець гостей б'є ногой Неймара в щелепу! Картки нема, а от коли Верратті зіграв брудно одразу червона Судячи з побаченого недолюблюють арбітри столичних піжонів.
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