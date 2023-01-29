Лига 1. 20-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Реймс 1:1

Голы: Неймар 51 – Балогун 90+6

"Реймс" во второй раз в сезоне отобрал очки у "Пари Сен-Жермен". Ничью "красно-белым" обеспечил поздний гол Фоларина Балогуна, забитый на 6-й компенсированной минуте ко второму тайму. Таким образом Париж допустил третью осечку в четырёх турах после рестарта, и позволяет "Лансу" оставаться на расстоянии вытянутой руки от себя – отрыв составляет всего 3 очка.

"Пари Сен-Жермен" никак не мотивировали ни поражение от "Ланса", ни от "Ренна" в начале января. Сегодня не было даже желания поквитаться конкретно с "Реймсом", который удержал нули на "Огюст Делон" в игре команд первого круга. Опасений не вызывала и беспроигрышная серия гостей во всех турнирах, насчитывающая дюжину матчей.

На третьей минуте Лионель Месси нанёс удар в молоко с линии штрафной, и этот выстрел так и остался единственным для хозяев за весь первый тайм. "Реймс" же времени не терял. Команда 30-летнего Уильяма Стилла нанесла 9 выстрелов по ворота чемпиона, и порой даже слишком увлекалась атакой. Дважды за тайм Мбаппе, Неймар и Месси втроём выбегал в контратаку сначала на двух защитников, затем на трёх. Но даже до удара дело довести не смогли – настолько ленились играть.

В перерыве Кристофер Галтье явно повышал голос в раздевалке, потому что ПСЖ чудесным образом начал играть. За 5 минут команда создала пару моментов и даже повела в счёте – Неймар легко разобрался в рандеву с голкипером Диуфом, случившееся после серии забавных рикошетов. Парижу сразу стало скучно, и они снова стали выдумывать проблемы.

Марко Верратти, появившийся в перерыве, решил вернуться отдыхать. Его камео продлилось меньше 15 минут. Итальянец в очень агрессивном подкате снёс Дзюню Ито, оставив свою команду в меньшинстве. Удаление взбодрило хозяев, и они попытались удвоить перевес, пока не стало слишком поздно. Для этого Неймар создал по убойному моменту для Месси, Рамоса и Мбаппе. Но Лео бездарно пробил с правой с близкого расстоянии, удар испанца защитник отразил в перекладину, а Килиан пробил во вратаря.

Оставалось играть всего-ничего, Париж контролировал ситуацию. И Галтье совершил очередную ошибку. Во-первых, снял отрабатывающего сегодня Неймара вместо ленивого Месси – похоже на трусость. Да ещё и выпустил в такой момент 16-летнего Заира-Эмри, с ошибки которого начался ответный гол "Реймса". Хотя хавбека-подростка винить нужно в этом матче в последнюю очередь.

На 96-й минуте Доннарумма не очень удачно выбил от ворот, Заир-Эмри неточно скинул назад на Саншеша, хотя на деле отпасовал сопернику. Думбия подхватил мяч, закинул на Балогуна, а тот оббежал Джиджи и спокойно пробил в пустые ворота. 1:1.

Кристоф Галтье теряет контроль над командой. "Пари Сен-Жермен" после чемпионата мира откровенно бросил играть в футбол, выиграв лишь одну встречу из четырёх. Если есть желание хейтить – не забудьте, что объектом критики должен стать кто угодно, но только не Неймар. Их с Хакими винить не за что. Ругайте Верратти, Месси, Рамоса.

В январе Париж ждёт заруба с "Баварией" в Лиге Чемпионов, два Ле Классико с "Марселем", встречи с "Монако" и "Лиллем". Цирк нужно срочно прекращать. А иначе очередного унижения в Европе не миновать.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат – Витинья (Верратти, 46), Руис (Саншеш, 68) – Солер (Данилу, 63), Месси, Неймар (Заир-Эмри, 85) – Мбаппе

Реймс: Диуф – Фоке, Агбаду, Абдельхамид, Де Смет – Ито (ван Берген, 83), Матусива, Мунеци (Думбия, 75), Каюсте (Лопи, 83), Флип (Зенели, 75) – Балогун

Предупреждения: Маркиньос 28, Доннарумма 90+4 – Ито 35

Удаление: Верратти 59