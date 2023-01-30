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Провал гранда на последних секундах. ВИДЕО, как ПСЖ потерял победу над Реймсом
Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Реймс, чемпионат Франции, 29 января 2022
фото - twitter.com/PSG_inside
Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Реймс, которые встречались в 20-м туре французской Лиги 1. Фаворит открыл счет в начале второго тайма – отметился Неймар. Но совсем скоро Верратти оставил свою команду в меньшинстве. Даже вдесятером парижане должны были дожимать соперника, если бы на последних секундах не произошел провал обороны - Балогун выскочил на свидание с Доннаруммой и спокойно отправил мяч в сетку. Невероятно, но факт – из последних четырех матчей Лиги 1 ПСЖ выиграл всего один.
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