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Провал гранда на последних секундах. ВИДЕО, как ПСЖ потерял победу над Реймсом

Франция
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Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Реймс, чемпионат Франции, 29 января 2022

Провал гранда на последних секундах. ВИДЕО, как ПСЖ потерял победу над Реймсом

фото - twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Реймс, которые встречались в 20-м туре французской Лиги 1. Фаворит открыл счет в начале второго тайма – отметился Неймар. Но совсем скоро Верратти оставил свою команду в меньшинстве. Даже вдесятером парижане должны были дожимать соперника, если бы на последних секундах не произошел провал обороны - Балогун выскочил на свидание с Доннаруммой и спокойно отправил мяч в сетку. Невероятно, но факт – из последних четырех матчей Лиги 1 ПСЖ выиграл всего один.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Реймс (Реймс)
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