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Ницца подписала лучшего бомбардира Лиги 1 после Мбаппе
Он забил всего на 1 мяч меньше, чем Килиан
Фото: https://twitter.com/ogcnice
"Ницца" объявила о подписании нападающего "Лорьяна" Терема Моффи. 23-летнего нигерийца арендуют до конца сезона с обязательством выкупа.
Сообщается, что аренда до будущего лета обойдется в 2.5 миллиона евро, а за полноценный трансфер "Ницца" заплатит 22.5 миллиона евро. Также в соглашении между клубами предусмотрены 5 миллионов евро бонусов.
23-летний форвард второй лучший бомбардир Лиги 1 в этом сезоне после Килиана Мбаппе. У нигерийца 12 голов в 18-ти матчах чемпионата Франции, тогда как у Мбаппе их 13.
"Лорьян" идет на 6-м месте в Лиге 1, в то время как "Ницца" – 10-ая. Моффи выступал за Les Merlus с октября 2020-го.
✍️????⚫️ pic.twitter.com/q6N13WCRPc— OGC Nice (@ogcnice) January 31, 2023
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