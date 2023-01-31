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Ницца подписала лучшего бомбардира Лиги 1 после Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Он забил всего на 1 мяч меньше, чем Килиан

Ницца подписала лучшего бомбардира Лиги 1 после Мбаппе

Фото: https://twitter.com/ogcnice

Новина українською

"Ницца" объявила о подписании нападающего "Лорьяна" Терема Моффи. 23-летнего нигерийца арендуют до конца сезона с обязательством выкупа.

Сообщается, что аренда до будущего лета обойдется в 2.5 миллиона евро, а за полноценный трансфер "Ницца" заплатит 22.5 миллиона евро. Также в соглашении между клубами предусмотрены 5 миллионов евро бонусов.

23-летний форвард второй лучший бомбардир Лиги 1 в этом сезоне после Килиана Мбаппе. У нигерийца 12 голов в 18-ти матчах чемпионата Франции, тогда как у Мбаппе их 13.

"Лорьян" идет на 6-м месте в Лиге 1, в то время как "Ницца" – 10-ая. Моффи выступал за Les Merlus с октября 2020-го.

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В статье: Лорьян Ницца
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