Ницца подписала лучшего бомбардира Лиги 1 после Мбаппе

"Ницца" объявила о подписании нападающего "Лорьяна" Терема Моффи. 23-летнего нигерийца арендуют до конца сезона с обязательством выкупа.

Сообщается, что аренда до будущего лета обойдется в 2.5 миллиона евро, а за полноценный трансфер "Ницца" заплатит 22.5 миллиона евро. Также в соглашении между клубами предусмотрены 5 миллионов евро бонусов.

23-летний форвард второй лучший бомбардир Лиги 1 в этом сезоне после Килиана Мбаппе. У нигерийца 12 голов в 18-ти матчах чемпионата Франции, тогда как у Мбаппе их 13.

"Лорьян" идет на 6-м месте в Лиге 1, в то время как "Ницца" – 10-ая. Моффи выступал за Les Merlus с октября 2020-го.