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Переход Зиеша в ПСЖ сорвался. Париж обвиняет Челси в затягивании трансфера и подает апелляцию
Парижане не теряют надежду подписать игрока даже после закрытия трансферного окна
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" хочет подписать полузащитника "Челси" Хакима Зиеша уже после закрытия трансферного окна. Журналист CBS Sports Бен Джейкобс утверждает, что соглашение не удалось закрыть вовремя из-за "Челси", который затянул с подачей документов.
Зиеш вчера прибыл в Париж и ждал оформления сделки. Игрок настаивал на трансфере и даже предлагал финансовую помощь, чтобы этот трансфер состоялся. Еще одной из причин издание L'Équipe называет ошибки, которые лондонцы трижды совершали в документах по Зиешу, поэтому закрытие сделки откладывалось.
Сегодня ПСЖ будет подавать апелляцию и попытается дозаявить Зиеша уже после закрытия трансферного окна. Однако в самом клубе не ожидают положительного результата в решении этого дела.
Напомним, что вчера в последние часы трансферного окна ПСЖ и "Челси" параллельно также вели переговоры с другими клубами: парижане успели оформить уход Кейлора Наваса, а лондонцы подписали Энцо Фернандеса.
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