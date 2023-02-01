Переход Зиеша в ПСЖ сорвался. Париж обвиняет Челси в затягивании трансфера и подает апелляцию

"Пари Сен-Жермен" хочет подписать полузащитника "Челси" Хакима Зиеша уже после закрытия трансферного окна. Журналист CBS Sports Бен Джейкобс утверждает, что соглашение не удалось закрыть вовремя из-за "Челси", который затянул с подачей документов.

Зиеш вчера прибыл в Париж и ждал оформления сделки. Игрок настаивал на трансфере и даже предлагал финансовую помощь, чтобы этот трансфер состоялся. Еще одной из причин издание L'Équipe называет ошибки, которые лондонцы трижды совершали в документах по Зиешу, поэтому закрытие сделки откладывалось.

Сегодня ПСЖ будет подавать апелляцию и попытается дозаявить Зиеша уже после закрытия трансферного окна. Однако в самом клубе не ожидают положительного результата в решении этого дела.

Напомним, что вчера в последние часы трансферного окна ПСЖ и "Челси" параллельно также вели переговоры с другими клубами: парижане успели оформить уход Кейлора Наваса, а лондонцы подписали Энцо Фернандеса.