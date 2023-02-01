  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Переход Зиеша в ПСЖ сорвался. Париж обвиняет Челси в затягивании трансфера и подает апелляцию
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переход Зиеша в ПСЖ сорвался. Париж обвиняет Челси в затягивании трансфера и подает апелляцию

Франция
(1 голосов)

Парижане не теряют надежду подписать игрока даже после закрытия трансферного окна

Переход Зиеша в ПСЖ сорвался. Париж обвиняет Челси в затягивании трансфера и подает апелляцию

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" хочет подписать полузащитника "Челси" Хакима Зиеша уже после закрытия трансферного окна. Журналист CBS Sports Бен Джейкобс утверждает, что соглашение не удалось закрыть вовремя из-за "Челси", который затянул с подачей документов.

Зиеш вчера прибыл в Париж и ждал оформления сделки. Игрок настаивал на трансфере и даже предлагал финансовую помощь, чтобы этот трансфер состоялся. Еще одной из причин издание L'Équipe называет ошибки, которые лондонцы трижды совершали в документах по Зиешу, поэтому закрытие сделки откладывалось.

Сегодня ПСЖ будет подавать апелляцию и попытается дозаявить Зиеша уже после закрытия трансферного окна. Однако в самом клубе не ожидают положительного результата в решении этого дела.

Напомним, что вчера в последние часы трансферного окна ПСЖ и "Челси" параллельно также вели переговоры с другими клубами: парижане успели оформить уход Кейлора Наваса, а лондонцы подписали Энцо Фернандеса.

По теме
yellow-arrow
121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Не самый очевидный вариант для реанимации карьеры: вингер Челси перейдет в ПСЖ
yellow-arrow
Голкипер ПСЖ перейдет в Ноттингем Форест
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Хаким Зиеш Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде