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Команда Малиновского против участника еврокубков. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Нант - Марсель

Франция
(1 голосов)

Нант - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Команда Малиновского против участника еврокубков. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Нант - Марсель

Марсель у Фейсбуці

UA-Футбол
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Во Франции внутренний чемпионат находится в разгаре. Еле-еле команды перевели дыхание после предыдущего тура, как на носу уже новый. "Марсель" украинца Руслана Малиновского в этот раз сыграет в гостях против "Нанта", участвующего в текущих еврокубках. В первом раунде плей-офф "канарейки" должны сыграть с "Ювентусом".

Смотрите прямую видеотрансляцию матча Лиги 1 прямо в этой новости. Начало – 20:00.

"Нант" 20:00 "Марсель"

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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