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Команда Малиновского против участника еврокубков. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Нант - Марсель
Нант - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Марсель у Фейсбуці
Во Франции внутренний чемпионат находится в разгаре. Еле-еле команды перевели дыхание после предыдущего тура, как на носу уже новый. "Марсель" украинца Руслана Малиновского в этот раз сыграет в гостях против "Нанта", участвующего в текущих еврокубках. В первом раунде плей-офф "канарейки" должны сыграть с "Ювентусом".
Смотрите прямую видеотрансляцию матча Лиги 1 прямо в этой новости. Начало – 20:00.
"Нант" 20:00 "Марсель"
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