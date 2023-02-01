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Соболь против соперника Шахтера по ЛЕ. Ренн - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
(2 голосов)

Ренн - Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Соболь против соперника Шахтера по ЛЕ. Ренн - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

instagram.com/staderennaisfc

UA-Футбол
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Очень интересный матч состоится в 21-м туре Лиги 1. Играет "Ренн". А "Ренн" – это ближайший еврокубковый соперник "Шахтера". Уже через две недели команды сойдутся в раунде плей-офф Лиги Европы.

Во вторых, играет "Страсбур", куда перешел защитник сборной Украины Эдуард Соболь. Пропускать это не рекомендуется. Смотрим прямо в этой новости. Начало – 22:00.

"Ренн" 22:00 "Страсбург"

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В статье: Ренн Страсбур
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