Соболь против соперника Шахтера по ЛЕ. Ренн - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Очень интересный матч состоится в 21-м туре Лиги 1. Играет "Ренн". А "Ренн" – это ближайший еврокубковый соперник "Шахтера". Уже через две недели команды сойдутся в раунде плей-офф Лиги Европы.

Во вторых, играет "Страсбур", куда перешел защитник сборной Украины Эдуард Соболь. Пропускать это не рекомендуется. Смотрим прямо в этой новости. Начало – 22:00.

"Ренн" 22:00 "Страсбург"