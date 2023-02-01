Лига 1. Балогун уничтожил Лорьян, Малиновский не впечатлил в Нанте

"Марсель" столкнулся с трудностями на "Божуаре", где "Нант" час достойно держал оборону. Оно и неудивительно – команда Антуана Комбуаре 7 матчей до этого не пропускала, включая четыре игры после рестарта сезона. Впрочем, с помощью глубины состава и доли удачи Олимпик таки выполнил свою задачу, и взял три очка.

Руслан Малиновский вышел в старте, но провёл блеклый матч и был заменён на 57-й минуте. Украинец запомнился классным ударом со штрафного, едва не открывшим счёт его голам за новый клуб, жёлтой карточкой и одной грубой обрезкой.

Сразу после ухода Малиновского с поля "Марсель" наконец пробил Ляфона. Тавареш нагло прорвался через центр, нашёл в штрафной Ундера, но турка опередил дебютант "Нанта" Жоау Виктор, срезавший мяч в свои ворота.

После этого игру делали свежие игроки Олимпика. Клосс после паса Гендузи черпачком едва не перекинул Ляфона, а затем помог отметиться Унаи. Звезда минувшего мундиаля забил яркий дебютный гол за "Марсель", изящно разобравшись с Жиротто.

Лига 1, 21-й тур

Нант, Божуар

Нант – Марсель 0:2

Голы: Жоау Виктор 57 (аг), Унаи 90+3

Нант: Лафон – Сантонз, Жиротто, Жоау Виктор, Траоре (Аджам, 78) – Сиссоко (Мутуссами, 78), Чиривелья (Мохамед, 66) – Блас, Молле (Гиссан, 65), Саймон (Делор, 78) – Ганаго

Марсель: Лопес – Мбемба (Клосс, 57), Жиго, Балерди – Тавареш, Ронжье, Верету, Колашинац – Ундер (Пайет, 74), Малиновский (Гендузи, 57) – Алексис Санчес (Унаи, 74)

Предупреждения: Траоре 13, Молле 27, Сантонз 45+2, Саймон 67 – Малиновский 17, Балерди 79, Лопес 87

В других матчах игрового дня "Реймс" совершил сумасшедший камбек в игре с "Лорьяном", который вёл 0:2 по ходу первого тайма. Вдохновенный после гола в ворота "ПСЖ" на выходных Фоларин Балогун выдал ещё один суперматч – на счету 21-летнего форварда хет-трик за 20 минут игрового времени. Ещё один мяч забил Камори Думбия. Таким образом "Реймс" продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей.

Атака "Лилля" откровенно заглохла в новом году. Команда Паулу Фонсеки провела третий матч без забитых голов за последние 4 тура, довольствовавшись нулевой ничьей после полуторачасового обстрела ворот "Клермона" (22 удара). "Тулуза" же наоборот в 2023-й год вошла в феноменальной форме. Новички Лиги 1 разгромили "Труа". Если учитывать только матчи января, то "Тулуза" – лучшая команда Франции (4 победы, одна ничья, разница голов – 14:3). "Аяччо" набрал первые очки после рестарта, оформив камбек в игре с "Анже". Первые в одном очке от того, чтобы покинуть зону вылета, вторые – в 11-ти пунктах от спасения.

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Лорьян 4:2

Голы: Балогун 44 (п), 61, 64, Думбия 51 – Ле Фэ 10, Коне 35

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Клермон 0:0

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Труа 4:1

Голы: Даллинга 16, Шаиби 36, ван ден Бомен 55 (п), Онауи 88 – Балде 12 (п)

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Аяччо 1:2

Голы: Сима 13 – Соумано 65, Эль Идрисси 90+4

Удаление: Думбия 78 (Анже)