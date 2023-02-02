Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе и Рамос получили травмы в матче с Монпелье. До игры в ЛЧ с Баварией меньше двух недель
Ставит под вопрос шансы на проход дальше
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Килиан Мбаппе и Серхио Рамос не смогли доиграть матч 21-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (3:1) до конца. Француз получил повреждение уже на 21-ой минуте встречи, а испанец – на 32-ой.
Мбаппе на 20-ой минуте встречи сигнализировал о необходимости замены и сел на газон. Он показал на левое бедро медперсоналу, появившемуся на поле. Рамос же столкнулся головами с игроком "Монпелье".
Нападающего зменил Юго Экетике, который позже отдал голевую передачу на гол Фабиана Руиса. Вместо защитника на поле появился Ренату Саншеш.
Пока неизвестно, сколько будут восстанавливаться игроки. Если возвращение РАмоса, вероятнее всего, произойдет скоро, то Мбаппе покидал поле прихрамывая и потирая заднюю часть бедра.
"ПСЖ" предстоит сыграть свой первый матч 1/8 в Лиге чемпионов уже 14-го февраля.
Популярное сейчас
- Восемь голов на двоих. Шахтер сыграл вничью с чемпионом Словении
- Цитаишвили: Мое возвращение в Динамо? Не хочу ошибиться в четвертый раз
- Источник: У Ярмоленко безумное желание вернуться в Динамо
- Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО