Лига 1. ПСЖ прервал серию неудач, Ланс впервые уступил дома

"ПСЖ" добыл первую победу в 4-х последних турах, справившись на выезде с "Монпелье". Долгожданные три очка были добыты благодаря редкому сильному перфомансу Фабиана Руиса, на счету которого гол + ассист. Испанцу при игре в ромбе в центре поля, а главное без Неймара, который сегодня отдыхал, явно гораздо комфортнее. Но главное – какой ценой эта победа обошлась ПСЖ. За 12 дней до битвы с "Баварией" травмы получили Килиан Мбаппе и Серхио Рамос.

Отмечаем также, что Париж снова не дотерпел и пропустил в концовке – Кристофу Галтье всё ещё сложно мотивировать своих парней на все 90 минут, но улучшения на фоне игры с "Реймсом" всё же на лицо. Также отметим веру тренера столичной команды в Заира-Эмри. 16-летний мальчишка совершил грубую ошибку в прошлом туре, подарившую гол сопернику. Но Галтье выпустил его снова – и тинейджер принёс результат первым голом в карьере.

В остальных матчах игрового дня "Ланс" уступил на "Боллар-Делелис" после 10-матчевой победной серии дома. А всё из-за приезда "Ниццы", которой второй тур кряду победу 1:0 приносит Гаэтан Лаборд. Видимо, кто-то достал из тумбочки завалявшиеся с прошлого сезона конспекты Галтье. Лаборд снова принёс результат "Ницце", но обменянный на него летом Гуири сейчас в такой форме, что фанаты "орлов" не могут не кусать локти. Гуири сегодня отметился двумя очередными голами в сезоне, принеся "Ренну" победу в "Страсбуре".

Вместе с "Ренном" вплотную приблизился к зоне Лиги Чемпионов и "Монако", победивший в непростой перестрелке на "Стад Луи ІІ". Для этого подопечным Филиппа Клемана понадобились голы от всех своих форвардов – капитана Бен Йеддера, вундеркинда Бен-Сегира и машины Эмболо. А вот "Лион" о таких успехах может только мечтать. Их осечка в игре с "Брестом" стала 4-й в 5 последних турах. С таким перфомансом у подопечных Лорана Блана никаких шансов на путёвку в Европу.

Лига 1, 21-й тур

Монпелье – ПСЖ 1:3

Голы: Норден 89 – Руис 55, Месси 72, Заир-Эмри 90+2

Монпелье: Леконт – Куяте, Жюльен, Эстев – Сако, Леруа (Ферри, 63), Шотар (Норден, 83), Саванье, Мауасса (Файяд, 83) – Жермен (Файе, 62), Мавидиди

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Рамос (Саншеш, 32), Мендеш (Бернат, 70) – Данилу – Солер, Витинья (Заир-Эмри, 70), Руис – Месси, Мбаппе (Экитике, 21)

Ланс – Ницца 0:1

Гол: Лаборд 57

Ренн – Страсбур 3:0

Голы: Гуири 3, 21, Дуэ 51

Монако – Осер 3:2

Голы: Бен Йеддер 11, Бен-Сегир 30, Эмболо 82 – Аблин 68, да Кошта 84

Лион – Брест 0:0