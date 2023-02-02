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Провал Соболя и компании, подъем соперника Шахтера. Ренн - Страсбур 3:0. Обзор матча, видео голов
Ренн - Страсбур ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.02.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Интересный матч состоялся в 21-м туре чемпионата Франции. Интересный, потому что переплетенный с украинским акцентом. Во-первых – "Ренн". Команда, которая уже через две недели сыграет с "Шахтером" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы. Во-вторых, "Страсбур". Команда, куда перешел Эдуард Соболь.
Украинец сегодня вышел в основном составе, провел на поле почти все игровое время, получил довольно неплохую (по сравнению с партнерами) оценку. Но вообще "Страсбур" провалился. Он находится в зоне вылета.
Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.
Лига 1. 21-й тур
"Ренн" – "Страсбур" 3:0
Голы: Гуири 3, 21, Дуе 51
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