Три очка, но и травмы. Монпелье – ПСЖ 1:3. Обзор матча, видео голов

В этом матче ПСЖ выполнил обязательную программу – забрал три очка на поле "Монпелье". Но цена оказалась достаточно весомой. В игре травмировались нападающий и защитник парижан Килиан Мбаппе и Серхио Рамос.

Это очень тревожно перед противостоянием с "Баварией" в Лиге чемпионов. Уже через две недели ПСЖ сыграет против мюнхенцев первый матч, и к этому времени желательно иметь в обойме всех своих лидеров.

Смотрите видеообзор матча "Монпелье" – ПСЖ.

Лига 1, 21-й тур

"Монпелье" - ПСЖ 1:3

Голы: Норден 89 – Руис 55, Месси 72, Заир-Эмри 90+2