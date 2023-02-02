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Три очка, но и травмы. Монпелье – ПСЖ 1:3. Обзор матча, видео голов

Франция
(1 голосов)

Монпелье - Пари Сен-Жермен ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.02.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Три очка, но и травмы. Монпелье – ПСЖ 1:3. Обзор матча, видео голов

Фото - ПСЖ / автор невідомий

UA-Футбол
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В этом матче ПСЖ выполнил обязательную программу – забрал три очка на поле "Монпелье". Но цена оказалась достаточно весомой. В игре травмировались нападающий и защитник парижан Килиан Мбаппе и Серхио Рамос.

Это очень тревожно перед противостоянием с "Баварией" в Лиге чемпионов. Уже через две недели ПСЖ сыграет против мюнхенцев первый матч, и к этому времени желательно иметь в обойме всех своих лидеров.

Смотрите видеообзор матча "Монпелье" – ПСЖ.

Лига 1, 21-й тур
"Монпелье" - ПСЖ 1:3
Голы: Норден 89 – Руис 55, Месси 72, Заир-Эмри 90+2

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В статье: Монпелье Пари Сен-Жермен (Париж)
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