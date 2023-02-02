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Мбаппе может пропустить игру с Баварией в Лиге чемпионов из-за травмы

Франция
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Печальные новости для Галтье

Мбаппе может пропустить игру с Баварией в Лиге чемпионов из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе получил повреждение левого бедра в матче 21-го тура Лиги 1 с "Монпелье" (3:1) 1-го февраля. L`Equipe сообщает, что из-за повреждения нападающий может пропустить три недели.

Мбаппе точно пропускает ближайшие матчи Лиги 1 с "Тулузой" и "Марселем" и скорее всего пропустит игру с "Монако" 12-го февраля.

14-го февраля "ПСЖ" предстоит сыграть с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов и участие француза в этом матче также маловероятно. Галтье вряд ли станет рисковать Килианом.

Читайте также Мбаппе и Рамос получили травмы в матче с Монпелье. До игры в ЛЧ с Баварией меньше двух недель

Напомним, что Мбаппе покинул поле на 21-ой минуте встречи. Вместо него на поле вышел Уго Экитике, который потом отдал голевую передачу на гол Фабиана Руиса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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