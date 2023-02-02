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Мбаппе – главный претендент на роль капитана сборной Франции

Франция
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Нападающий созрел для капитанской повязки

Мбаппе – главный претендент на роль капитана сборной Франции

фото - Getty Images

Новина українською

24-летний Килиан Мбаппе – главный претендент на звание капитана сборной Франции, после ухода из национальной команды ряда футболистов, сообщает GFFN. На чемпионат мира Les Bleus с повязкой выводил Уго Льорис.

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После Мундиаля Льорис объявил о завершении карьеры в сборной. Также повесили бутсы на гвоздь Карим Бензема и Стив Манданда, которые могли претендовать на повязку по возрасту и статусу.

Буквально сегодня, 2-го февраля, о завершении карьеры в сборной заявил Рафаэль Варан, который был вице-капитаном при Льорисе.

Таким образом главным претендентом считается именно форвард "ПСЖ", который уже давно стал лидером команды на поле, а в последнее время и за его пределами. Конкуренцию ему может навязать Антуан Гризманн, который также имеет важную роль на поле при Дидье Дешаме.

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В статье: Франция Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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