Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос и Кимпембе могут сыграть с Баварией 14-го февраля
Без Мбаппе, но с защитой
Фото: Chelsea Core
Защитник Преснель Кимпембе вернулся к тренировкам в общей группе "ПСЖ" после травмы ахилла, а травма Серхио Рамоcа оказалась не настолько серьезной, как могло показаться. Есть шанс что оба защитника примут учатсие в матче с "Баварией" 14-го февраля.
Серхио Рамос столкнулся головами с игроком "Монпелье" в матче 21-го тура Лиги 1 1-го февраля и скорее всего сможет принять участие в матче с "Баварией".
У Преснеля ситуация сложнее: он выходил на поле в последний раз 13-го ноября. Защитник из-за травмы пропустил чемпионат мира и до полной готовности принять участие в матче может пройти какое-то время.
Напомним, что в матче с "Монпелье" травму также получил Килиан Мбаппе. Он пропустит матч с "Баварией", у француза проблемы с бедром.
⚽️???? @kimpembe_3 était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 2, 2023
Un plaisir de te revoir sur les terrains ! ???? pic.twitter.com/NQjtgJHH0b
Популярное сейчас
- МОК: Возможный бойкот Олимпиады Украиной противоречит основам и принципам олимпийского движения
- Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
- СБУ задержала банду с удостоверениями добровольческого формирования, которому помогало Динамо
- Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО