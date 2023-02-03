Рамос и Кимпембе могут сыграть с Баварией 14-го февраля

Защитник Преснель Кимпембе вернулся к тренировкам в общей группе "ПСЖ" после травмы ахилла, а травма Серхио Рамоcа оказалась не настолько серьезной, как могло показаться. Есть шанс что оба защитника примут учатсие в матче с "Баварией" 14-го февраля.

Серхио Рамос столкнулся головами с игроком "Монпелье" в матче 21-го тура Лиги 1 1-го февраля и скорее всего сможет принять участие в матче с "Баварией".

У Преснеля ситуация сложнее: он выходил на поле в последний раз 13-го ноября. Защитник из-за травмы пропустил чемпионат мира и до полной готовности принять участие в матче может пройти какое-то время.

Напомним, что в матче с "Монпелье" травму также получил Килиан Мбаппе. Он пропустит матч с "Баварией", у француза проблемы с бедром.