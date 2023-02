Реймс не проигрывает с октября. У руля команды – 30-летний фанат FM, ради которого клуб платит штрафы

В воскресенье, 29 января, "ПСЖ" в рамках 20-го тура чемпионата Франции в домашних стенах потерял очки в поединке со скромным "Реймсом" (1:1). На гол Неймара в компенсированное время ответил Балогун. Интересно, что "красно-белые" уже во второй раз за сезон отобрали зачетные пункты у парижан, но сейчас не столько об этом.

После матча французская (и не только) пресса активно начала говорить о тренере "Реймса" Уильяме Стилле. Ему всего 30 лет, Уилл возглавил коллектив в октябре 2022 года после увольнения Оскара Гарсии, до этого Стилл работал помощником испанца. После пяти матчей без поражений Уильям избавился от приставки "исполняющий обязанности", однако сейчас беспроигрышная серия "Реймса" (в официальных поединках) увеличилась до 13 встреч подряд.

У Стилла нет тренерской лицензии UEFA Pro, поэтому "Реймс" платит 25 тысяч евро штрафа за каждый матч с молодым тренером у руля команды.

Игровая карьера влюбленного в футбол англичанина (хотя родился в Бельгии) не задалась, поэтому он быстро начал работать видеоаналитиком и ассистентом коучей в скромных командах. Интересно, что Уильям вырос на компьютерной игре Football Manager, в чем он сам недавно признался:

Will Still began coaching on the video game Football Manager.



Now he's coaching in the top league in France.



Last night, he managed his club to a draw against a PSG lineup with Messi, Neymar, and Mbappé. pic.twitter.com/GCNsk09zQ1