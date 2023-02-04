  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Перехитрил со штрафного Доннарумму. ВИДЕО, как Тулуза открыла счет в игре с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перехитрил со штрафного Доннарумму. ВИДЕО, как Тулуза открыла счет в игре с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Сенсационное начало в игре с лидером Лиги 1

Перехитрил со штрафного Доннарумму. ВИДЕО, как Тулуза открыла счет в игре с ПСЖ

фото - Getty Images

Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" принимает "Тулузу". Понятно, что парижане – безоговорочный фаворит. Но счет в игре открыли гости. На 20-й минуте редкая вылазка "Тулузы" завершилась назначением штрафного удара. И нидерландский легионер Бранко ван ден Бумен здорово пробил мимо стенки во вратарский угол. Джанлуиджи Доннарумма такой наглости явно не ожидал. Заметим, что для Ван ден Бумена это пятый гол в чемпионате, а также на его счету семь результативных передач.

Однако "Тулуза" недолго вела в счете. На 38-й минуте Ашраф Хакими восстановил равновесие отличным ударом из-за пределов штрафной. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Тулуза 2:1. Десятый гол Месси приносит Парижу победу
yellow-arrow
Положил в лузу. ВИДЕО бильярдного удара Лео Месси в матче ПСЖ - Тулуза
yellow-arrow
У ПСЖ остается тайм, чтобы победить Тулузу. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Тулуза" Пари Сен-Жермен (Париж) лучшие голы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде