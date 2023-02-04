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Перехитрил со штрафного Доннарумму. ВИДЕО, как Тулуза открыла счет в игре с ПСЖ
Сенсационное начало в игре с лидером Лиги 1
фото - Getty Images
В рамках 22-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" принимает "Тулузу". Понятно, что парижане – безоговорочный фаворит. Но счет в игре открыли гости. На 20-й минуте редкая вылазка "Тулузы" завершилась назначением штрафного удара. И нидерландский легионер Бранко ван ден Бумен здорово пробил мимо стенки во вратарский угол. Джанлуиджи Доннарумма такой наглости явно не ожидал. Заметим, что для Ван ден Бумена это пятый гол в чемпионате, а также на его счету семь результативных передач.
Однако "Тулуза" недолго вела в счете. На 38-й минуте Ашраф Хакими восстановил равновесие отличным ударом из-за пределов штрафной. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.
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