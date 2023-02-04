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ПСЖ – Тулуза 2:1. Десятый гол Месси приносит Парижу победу
Лео решил исход встречи в отсутствии Неймара и Мбаппе
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1, 22-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Тулуза 2:1
Голы: Хакими 38, Месси 58 – ван ден Бомен 20
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу, Мендеш (Бернат, 76) – Саншеш (Битшиабу, 14) – Солер (Заир-Эмри, 76), Витинья, Руис – Месси, Экитике (Гарби, 89)
Тулуза: Дюпе – Каманси (Деслер, 62), Руо, Николайсен, Диарра (Суасо, 71) – ван ден Бомен, Спирингс, Деягер (Бирманчевич, 81) – Абухляль (Сьерро, 81), Онаиу (Даллинга, 62), Шаиби
Предупреждения: Битшиабу 18, Мендеш 45+2 – Деягер 49, Шаиби 75
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