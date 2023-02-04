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ПСЖ – Тулуза 2:1. Десятый гол Месси приносит Парижу победу

Франция
(1 голосов)

Лео решил исход встречи в отсутствии Неймара и Мбаппе

ПСЖ – Тулуза 2:1. Десятый гол Месси приносит Парижу победу

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 22-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 2:1

Голы: Хакими 38, Месси 58 – ван ден Бомен 20


ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу, Мендеш (Бернат, 76) – Саншеш (Битшиабу, 14) – Солер (Заир-Эмри, 76), Витинья, Руис – Месси, Экитике (Гарби, 89)

Тулуза: Дюпе – Каманси (Деслер, 62), Руо, Николайсен, Диарра (Суасо, 71) – ван ден Бомен, Спирингс, Деягер (Бирманчевич, 81) – Абухляль (Сьерро, 81), Онаиу (Даллинга, 62), Шаиби

Предупреждения: Битшиабу 18, Мендеш 45+2 – Деягер 49, Шаиби 75

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В статье: Лионель Месси "Тулуза" Пари Сен-Жермен (Париж)
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