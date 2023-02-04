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Галтье: Месси держит команду вместе. Мы должны давать мяч ему чаще
Наставник парижан о победе над "Тулузой"
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье после
"Месси держит команду вместе. Очевидно, что нам не хватает нескольких ключевых игроков, не только Мбаппе и Неймара, но и Верратти, Рамоса…
Лионель берет на себя эту роль лидера, и это для него естественно. Месси очень важен в нашей игре, он важный ориентир, он проявляет много инициативы. Мы должны еще чаще давать ему мяч", - поделился коуч парижан.
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