ПСЖ - Тулуза 2:1. Месси приносит три очка. Видео обзор матча

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" дома обыграл "Тулузу". Счет в поединке открыли гости, после чего защитник парижан Ашраф Хакими уравнял шансы команд на победу. А три очка команде Кристофа Галтье принес Лионель Месси - аргентинец бильярдным ударом поразил ворота "фиолетовых" во втором тайме.

В этой игре в составе хозяев поля не участвовали Килиан Мбаппе, Неймар и Серхио Рамос.

"ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, а "Тулуза" занимает 12-е место.

Лига 1, 22-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 2:1

Голы: Хакими 38, Месси 58 – ван ден Бомен 20