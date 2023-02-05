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ПСЖ - Тулуза 2:1. Месси приносит три очка. Видео обзор матча
Без Неймара, Мбаппе и Рамоса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" дома обыграл "Тулузу". Счет в поединке открыли гости, после чего защитник парижан Ашраф Хакими уравнял шансы команд на победу. А три очка команде Кристофа Галтье принес Лионель Месси - аргентинец бильярдным ударом поразил ворота "фиолетовых" во втором тайме.
В этой игре в составе хозяев поля не участвовали Килиан Мбаппе, Неймар и Серхио Рамос.
"ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, а "Тулуза" занимает 12-е место.
Лига 1, 22-й тур
Париж, Парк де Пренс
Голы: Хакими 38, Месси 58 – ван ден Бомен 20
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