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ПСЖ - Тулуза 2:1. Месси приносит три очка. Видео обзор матча

Франция
(1 голосов)

Без Неймара, Мбаппе и Рамоса

ПСЖ - Тулуза 2:1. Месси приносит три очка. Видео обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" дома обыграл "Тулузу". Счет в поединке открыли гости, после чего защитник парижан Ашраф Хакими уравнял шансы команд на победу. А три очка команде Кристофа Галтье принес Лионель Месси - аргентинец бильярдным ударом поразил ворота "фиолетовых" во втором тайме.

В этой игре в составе хозяев поля не участвовали Килиан Мбаппе, Неймар и Серхио Рамос.

"ПСЖ" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, а "Тулуза" занимает 12-е место.

Лига 1, 22-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 2:1

Голы: Хакими 38, Месси 58 – ван ден Бомен 20

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В статье: Лионель Месси "Тулуза" Пари Сен-Жермен (Париж)
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