Фонсека поконфликтовал с президетом Лилля

Наставник "Лилля" и экс-коуч "Шахтера" Паулу Фонсека имеет напряженные отношения с президентом клуба Оливье Летангом.

Как сообщается, за несколько минут до вчерашнего матча Лиги 1 с "Ренном" (3:1) тренер и президент имели серьезный спор.

Фонсек обвинил Летанга в вмешательстве в его работу. Утверждается, что португальский специалист недоволен отсутствием зимних трансферов, кроме подписания голкипера Бенуа Костиля.

Французский "Лилль" сейчас находится на 5-м месте в таблице Лиги 1. Следующий матч команда сыграет 12 февраля против "Тулузы".