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Фонсека поконфликтовал с президетом Лилля
Тренер недоволен политикой клуба
Фото: losc.fr
Наставник "Лилля" и экс-коуч "Шахтера" Паулу Фонсека имеет напряженные отношения с президентом клуба Оливье Летангом.
Как сообщается, за несколько минут до вчерашнего матча Лиги 1 с "Ренном" (3:1) тренер и президент имели серьезный спор.
Фонсек обвинил Летанга в вмешательстве в его работу. Утверждается, что португальский специалист недоволен отсутствием зимних трансферов, кроме подписания голкипера Бенуа Костиля.
Французский "Лилль" сейчас находится на 5-м месте в таблице Лиги 1. Следующий матч команда сыграет 12 февраля против "Тулузы".
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