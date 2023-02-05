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Фонсека поконфликтовал с президетом Лилля

Франция
(1 голосов)

Тренер недоволен политикой клуба

Фонсека поконфликтовал с президетом Лилля

Фото: losc.fr

Новина українською

Наставник "Лилля" и экс-коуч "Шахтера" Паулу Фонсека имеет напряженные отношения с президентом клуба Оливье Летангом.

Как сообщается, за несколько минут до вчерашнего матча Лиги 1 с "Ренном" (3:1) тренер и президент имели серьезный спор.

Фонсек обвинил Летанга в вмешательстве в его работу. Утверждается, что португальский специалист недоволен отсутствием зимних трансферов, кроме подписания голкипера Бенуа Костиля.

Французский "Лилль" сейчас находится на 5-м месте в таблице Лиги 1. Следующий матч команда сыграет 12 февраля против "Тулузы".

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В статье: Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
Foot Mercato

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