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Маркиньос: Месси - гений. Он выиграл всё, но продолжает оставаться мотивированным
Бразилец горд играть в одной команде с Лионелем
DAZN
Защитник "Пари Сен Жермен" Маркиньос высказался об игре нападающего парижан Лионеля Месси:
"Месси — гений. Он выиграл всё, но продолжает оставаться мотивированным. Я очень рад, что он с нами и что он всегда хочет большего и помогает команде", - сказал игрок.
В матче 22-го тура чемпионата Франции с "Тулузой" (2:1) Месси забил победный гол. "ПСЖ" при этом набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым "Марселя" 46 очков и матч в запасе.
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