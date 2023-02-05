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Маркиньос: Месси - гений. Он выиграл всё, но продолжает оставаться мотивированным

Франция
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Бразилец горд играть в одной команде с Лионелем

Маркиньос: Месси - гений. Он выиграл всё, но продолжает оставаться мотивированным

DAZN

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Защитник "Пари Сен Жермен" Маркиньос высказался об игре нападающего парижан Лионеля Месси:

"Месси — гений. Он выиграл всё, но продолжает оставаться мотивированным. Я очень рад, что он с нами и что он всегда хочет большего и помогает команде", - сказал игрок.

В матче 22-го тура чемпионата Франции с "Тулузой" (2:1) Месси забил победный гол. "ПСЖ" при этом набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице Лиги 1 первое место. У идущего вторым "Марселя" 46 очков и матч в запасе.

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В статье: Лионель Месси Маркиньос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
La Nacion

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