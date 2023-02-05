Франция
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Лига 1. Монако закрепился на 4-й строчке, легко справившись с Клермоном
Ударный дебют обеспечил простую победу
Фото: AS Monaco
Лига 1. 22-й тур
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – Монако 0:2
Голы: Марипан 3, Эмболо 13
Клермон: Диав – Ожье, Ветеска, Кофрие – Аллевина, Маньен, Кауи, Нето Боржес – Сарачевич (Бела, 63), Маурер (Зеффан, 78) – Кье (Андрич, 79)
Монако: Нюбель – Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике – Фофана, Камара – Диатта (Мартинш, 90), Минамино (Фолланд, 85), Головин – Эмболо
Предупреждения: Кауи 84 – Агилар 75, Минамино 85
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