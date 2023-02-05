Франция
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Соболь провел 25 минут на поле в игре против Монпелье
Получил оценку в 6,2 балла
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
В матче 20-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" дома обыграл "Монпелье" - со счетом 2:0.
Эдуард Соболь начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 65-й минуте встречи, заменив Моргана Сансона.
Аналитический портал WhoScored оценил игру 27-летнего украинца в 6,2 бала. За 25 минут защитник совершил один отбор и отдал 20 передач (точность - 79%).
В этом сезоне на клубном уровне Эдуард провел 16 матчей и оформил 1 ассист.
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