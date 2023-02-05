Лига 1. Брест не смог удержать минимальное преимущество в поединке с Лансом

Афиша матча сегодняшнего вечера в Лиге 1 не предвещала ничего необычного. Казалось, стабильно идущий высоко в таблице "Ланс" просто получит очередные три очка на своем турнирном пути, но вышло вовсе не так. Соперник показал, что даже без перевеса в мастерстве и во владении мячом можно добиваться результата.

С первых минут "красно-золотые" прогнозируемо атаковали. Команда зарекомендовала себя в текущем сезоне Лиги 1 как качественно прессингующий коллектив, который отдает преимущество вертикальному футболу и адаптивной тактической схеме. Однако глухая оборона "Бреста" не давалась "Лансу" просто. Только на 17-й минуте Сотока оказался открытым в перспективной позиции, получив поперечную передачу на грани штрафной площадки. Однако мяч после его удара просвистел мимо левой штанги ворот.

Немного позже уже у Мачадо был убийственный шанс: игрок запутал соперников, проскочил мимо двух защитников и пробил, приблизившись к голкиперу на пять-семь метров. Но Марко Бизот тоже не отдыхал - он выполнил отличный сейв и остановил мяч, летевший в левый угол ворот. После нескольких острых моментов "Ланс" решил отдохнуть и покатать игровой снаряд в центре поля. Это у "красно-золотых" получалось, но прессинг "Бреста" был заметен. Под конец первого тайма было видно, что хозяева поля не собираются пасти заднего.

Уже с началом второй 45-минутки "Брест" активно включился в игру. Некоторое время удалось подержать мяч, а затем организировать несколько потенциально опасных атак левым и правым флангом по очереди. Одна из них и привела в успеху: на 54-й минуте Лис-Мелоу продемонстрировал отличное видение поля, отдав разрезной пас на Жереми Ле Дуарона. Тот получил передачу от партнера в штрафной площадке и точным ударом в одно касание отправил мяч в правый нижний угол ворот. Весьма неожиданно, но "Брест" повел в счете.

Сразу после пропущенного гола "Ланс" понял, что шутки плохи, и начал активно включаться в игру. Сначала момент был у Ле Кардиналя: неподалеку от одиннадцатиметровой отметки он замкнул подачу со штрафного, но мяч пролетел чуть выше ворот. Несколькими минутами позже Томассон выполнил очень хороший навес с фланга, но Опенде не хватило буквально метра, чтобы достать игровой снаряд головой.

Ближе к концу поединка "Ланс" не переставал давить на соперника. Это увенчалось успехом на 83-й минуте. Тогда, после очередной неудачной атаки, Градит подхватил мяч и добил у ворота низом с близкого расстояния. Вратарь не среагировал. Конечно, этот гол позволил "красно-золотым" добыть лишь ничью, но это гораздо лучше, чем поражение, которое светило команде несколькими минутами ранее.

Таким образом "Ланс" потерял два очка (всего 46) и пока не сможет перегнать "Марсель" (46), который занимает вторую строчку Лиги 1. Однако до ближайшего преследователя, "Монако" (44), все еще остается два пункта отрыва.

Брест - Ланс 1:1

Голы: Ле Дуарон 54 - Градит 83

Брест: Бизот, Дари, Брассье, Эрель, Лала, Лис-Мелоу, Ле Дуарон, Камара, Белькебла, Онора, Мунье.

Ланс: Самба, Медина, Данзо, Градит, Самед, Фофана, Мачадо, Ле Кардиналь, Коста, Сотока, Опенда.

Предупреждения: Камара 25, Эрель 29, Ле Мелу 38, Бизот 79 - Медина 36, Фофана 73.