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"Вернемся сильнее". Малиновский - о поражении Марселя в Лиге 1

Франция
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Руслан вчера забил, но команда по итогу проиграла

"Вернемся сильнее". Малиновский - о поражении Марселя в Лиге 1

Фото: Olympique de Marseille

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал вчерашний матч свой команды против "Ниццы" в рамках французского первенства.

"Спокойной ночи, Марсель! Мы вернемся сильнее. Вперед, "ОМ" (сокращение от "Олимпик Марсель")", - написал Руслан в социальных сетях.

"Марсель" вчера проиграла "Ницце" со счетом 1:3, а сам Малиновский появился на поле в начале второго тайма. За отведенное ему время успел отличиться голом, однако это команде Игоря Тудора не помогло.

Читайте такжеМарсель – Ницца 1:3. Первый точный выстрел Малиновского не помог с камбеком

После 22-х туров "Марсель" идет на втором месте в Лиге 1, имея в активе 46 балов (поровну с "Лансом"). У лидирующего "ПСЖ" ныне 54 очка.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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