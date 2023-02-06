"Вернемся сильнее". Малиновский - о поражении Марселя в Лиге 1

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал вчерашний матч свой команды против "Ниццы" в рамках французского первенства.

"Спокойной ночи, Марсель! Мы вернемся сильнее. Вперед, "ОМ" (сокращение от "Олимпик Марсель")", - написал Руслан в социальных сетях.

Bonne nuit, Marseille.

Nous reviendrons plus fort.



ALLEZ L'OM! — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 5, 2023

"Марсель" вчера проиграла "Ницце" со счетом 1:3, а сам Малиновский появился на поле в начале второго тайма. За отведенное ему время успел отличиться голом, однако это команде Игоря Тудора не помогло.

После 22-х туров "Марсель" идет на втором месте в Лиге 1, имея в активе 46 балов (поровну с "Лансом"). У лидирующего "ПСЖ" ныне 54 очка.