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Малиновский против Месси? Марсель – ПСЖ. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Франции
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Olympique de Marseille
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Франции между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен".
Стадион "Велодром" приветствует свою публику. За право выйти в ¼ соревнования будут сражаться гранды французского футбола. За один из них, кстати, с этой зимы выступает украинский футболист. Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Бросит ли Гальтье в бой Лионеля Месси? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 февраля – в 22:00 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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