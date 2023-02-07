Малиновский против Месси? Марсель – ПСЖ. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Франции

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Франции между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен".

Стадион "Велодром" приветствует свою публику. За право выйти в ¼ соревнования будут сражаться гранды французского футбола. За один из них, кстати, с этой зимы выступает украинский футболист. Выйдет ли на поле Руслан Малиновский? Бросит ли Гальтье в бой Лионеля Месси? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 февраля – в 22:00 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский