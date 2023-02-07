Фонсека: Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет

Экс-наставник "Шахтера" итапьянец Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский " Лилль " , рассказал о специфике работы с футболистами в разных странах.

"Футбол любой страны имеет свою специфику. Например, работа в Украине кардинально отличается от работы, например, в Италии или Франции.

Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет. Но зато итальянцы способны два часа непрерывно отдаваться теоретическому занятию и будут всецело в него вовлечены, а с французами или теми же украинцами это нереально.

В любой стране необходимо подстраиваться под специфику и менталитет местных футболистов. И у вас нет выбора, кроме как смириться с кардинальными отличиями, иначе вы просто не сможете адаптироваться в своей работе", — сказал Фонсека.