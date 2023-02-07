  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фонсека: Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет

Франция
(1 голосов)

Но итальянцы способны два часа непрерывно отдаваться теоретическому занятию

Фонсека: Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Шахтера" итапьянец Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский "Лилль" , рассказал о специфике работы с футболистами в разных странах.

"Футбол любой страны имеет свою специфику. Например, работа в Украине кардинально отличается от работы, например, в Италии или Франции.

Если вы скажете украинским футболистам пробежать 20 километров — они пробегут. Итальянцы — нет. Но зато итальянцы способны два часа непрерывно отдаваться теоретическому занятию и будут всецело в него вовлечены, а с французами или теми же украинцами это нереально.

В любой стране необходимо подстраиваться под специфику и менталитет местных футболистов. И у вас нет выбора, кроме как смириться с кардинальными отличиями, иначе вы просто не сможете адаптироваться в своей работе", — сказал Фонсека.

По теме
yellow-arrow
Готовится в тренеры? Роксана Малиновская показала футбольные конспекты своего мужа - ВИДЕО
yellow-arrow
Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Малиновский ожидается в старте Марселя на матч с ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паулу Фонсека Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде