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Начнут с Ле Класик: телеканал Футбол 2.0 покажет Кубок Франции

Франция
(1 голосов)

Все трансляции бесплатные

Начнут с Ле Класик: телеканал Футбол 2.0 покажет Кубок Франции

Новина українською

Канал Футбол 2.0 объявил в Instagram, что покажет топ-матчи 1/8 финала Кубка Франции, которые пройдут на этой неделе.

В частности, в сетке канала будут встречи "Лион" - "Лилль" (8 февраля, 19:15), "Марсель" - "ПСЖ" (8 февраля, 22:00) и "Лорьян" - "Ланс" (9 февраля, 22:00).

Все трансляции будут бесплатными и свободными для просмотра на YouTube канала.

Напомним, за "Марсель" с января играет наш Руслан Малиновский, который уже отметился за клуб дебютным голом. Встречи провансальцев с "ПСЖ" называют во Франции Ле Класик - они традиционно собирают крупнейшую в стране ТВ-аудиторию.

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В статье: Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Fancules (Дрогобич)
07.02.2023 в 21:29
Ооо.. непогано))
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