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Начнут с Ле Класик: телеканал Футбол 2.0 покажет Кубок Франции
Все трансляции бесплатные
Канал Футбол 2.0 объявил в Instagram, что покажет топ-матчи 1/8 финала Кубка Франции, которые пройдут на этой неделе.
В частности, в сетке канала будут встречи "Лион" - "Лилль" (8 февраля, 19:15), "Марсель" - "ПСЖ" (8 февраля, 22:00) и "Лорьян" - "Ланс" (9 февраля, 22:00).
Все трансляции будут бесплатными и свободными для просмотра на YouTube канала.
Напомним, за "Марсель" с января играет наш Руслан Малиновский, который уже отметился за клуб дебютным голом. Встречи провансальцев с "ПСЖ" называют во Франции Ле Класик - они традиционно собирают крупнейшую в стране ТВ-аудиторию.
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