Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начнут с Ле Класик: Футбол 2.0 покажет Кубок Франции
Все трансляции бесплатные
Канал Футбол 2.0 объявил в Instagram, что покажет топ-матчи 1/8 финала Кубка Франции, которые пройдут на этой неделе.
В частности, в сетке канала будут встречи "Лион" - "Лилль" (8 февраля, 19:15), "Марсель" - "ПСЖ" (8 февраля, 22:00) и "Лорьян" - "Ланс" (9 февраля, 22:00).
Все трансляции будут бесплатными и свободными для просмотра на YouTube канала.
Напомним, за "Марсель" с января играет наш Руслан Малиновский, который уже отметился за клуб дебютным голом. Встречи провансальцев с "ПСЖ" называют во Франции Ле Класик - они традиционно собирают крупнейшую в стране ТВ-аудиторию.
Популярное сейчас
- Разгром от Днепра-1, сенсация на клубном ЧМ, скандал в Баварии. Главные новости за 7 февраля
- Есть сенсация! Фламенго - Аль-Хиляль 2:3. Видео голов и обзор матча
- Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023
- Положил в лузу. ВИДЕО бильярдного удара Лео Месси в матче ПСЖ - Тулуза
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО