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Монпелье уволил второго тренера с начала сезона

Франция
(1 голосов)

Кризис все не заканчивается

Монпелье уволил второго тренера с начала сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

"Монпелье" расторг контракт с главным тренером Роменом Пито.

Причина - неудовлетворительные результаты. В шести последних турах Лиги 1 команда потерпела 5 поражений. В таблице "Паладины" идут 15-ми, опережая зону вылета лишь на 2 очка.

Плохая форма сопровождает "Монпелье" с начала сезона; из-за этого в октябре был уволен предыдущий наставник Оливье Даль’Ольо и назначен Пито, не имевший на тот момент опыта самостоятельной работы. Как видим, эксперимент успеха не принес.

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В статье: Монпелье
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Источник:
ФК Монпелье

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