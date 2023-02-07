Монпелье уволил второго тренера с начала сезона

"Монпелье" расторг контракт с главным тренером Роменом Пито.

Причина - неудовлетворительные результаты. В шести последних турах Лиги 1 команда потерпела 5 поражений. В таблице "Паладины" идут 15-ми, опережая зону вылета лишь на 2 очка.

Плохая форма сопровождает "Монпелье" с начала сезона; из-за этого в октябре был уволен предыдущий наставник Оливье Даль’Ольо и назначен Пито, не имевший на тот момент опыта самостоятельной работы. Как видим, эксперимент успеха не принес.