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Монпелье уволил второго тренера с начала сезона
Кризис все не заканчивается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
"Монпелье" расторг контракт с главным тренером Роменом Пито.
Причина - неудовлетворительные результаты. В шести последних турах Лиги 1 команда потерпела 5 поражений. В таблице "Паладины" идут 15-ми, опережая зону вылета лишь на 2 очка.
Плохая форма сопровождает "Монпелье" с начала сезона; из-за этого в октябре был уволен предыдущий наставник Оливье Даль’Ольо и назначен Пито, не имевший на тот момент опыта самостоятельной работы. Как видим, эксперимент успеха не принес.
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