ПСЖ близок к продлению контракта с капитаном до 2027-го

"Пари Сен-Жермен" в скором времени продлит соглашение с капитаном команды Маркиньосом. 28-летний лидер обороны подпишет контракт до лета 2027-го.

Срок текущего контракта лидера обороны "парижан" истекает летом 2024-го. Для "ПСЖ" важно было продлить такой ценный актив.

Стороны достигли соглашения по всем условиям и официальная подпись – дело времени.

В этом сезоне Маркиньос провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Он также выступает в основе сборной Бразилии и помог команде добраться до четвертьфинала на чемпионате мира в Катаре.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 70 миллионов евро.

Paris Saint-Germain, closing in on the Marquinhos contract extension — but it’s not sealed or signed yet, at this stage. ???????????????? #PSG



It’s considered just a matter of time as Marquinhos wants to stay and PSG are convinced he’s 100% part of present and future project. pic.twitter.com/IYOZUo5ECB