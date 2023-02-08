  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ близок к продлению контракта с капитаном до 2027-го
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ близок к продлению контракта с капитаном до 2027-го

Франция
(1 голосов)

Важное укрепление состава

ПСЖ близок к продлению контракта с капитаном до 2027-го

UEFA

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" в скором времени продлит соглашение с капитаном команды Маркиньосом. 28-летний лидер обороны подпишет контракт до лета 2027-го.

Срок текущего контракта лидера обороны "парижан" истекает летом 2024-го. Для "ПСЖ" важно было продлить такой ценный актив.

Стороны достигли соглашения по всем условиям и официальная подпись – дело времени.

В этом сезоне Маркиньос провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Он также выступает в основе сборной Бразилии и помог команде добраться до четвертьфинала на чемпионате мира в Катаре.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 70 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Перспективы Лунина на выигрыш трофея не со скамьи, неотвратимость Суперлиги. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Монпелье уволил второго тренера с начала сезона
yellow-arrow
Начнут с Ле Класик: Футбол 2.0 покажет Кубок Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маркиньос Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде