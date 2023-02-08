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Малиновский против Месси: известны стартовые составы на матч Марсель - ПСЖ
Не хватает только Мбаппе
Фото - ФК Марсель / автор невідомий
В среду, 8 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции между историческими грандами - "Марселем" и "Пари Сен-Жермен". Конечно, украинских болельщиков в первую очередь интересует вопрос, сыграет ли Руслан Малиновский. Да, Игорь Тудор выставляет украинца в основе.
Примечательно, что тренер ПСЖ бросает в бой двух суперзвезд – Месси и Неймара. Мбаппе до сих пор остается травмированным.
Кубок Франции. 1/8 финала
"Марсель" – "Пари Сен-Жермен"
"Марсель": Лопес – Клос, Мбемба, Жиго, Колашинац – Верету, Гендузи, Ронжье – Ундер, Санчес, Малиновский
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу, Рамос, Мендеш – Витинья, Руис, Верратти – Месси, Неймар
Начало матча в 22:10. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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