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Малиновский против Месси: известны стартовые составы на матч Марсель - ПСЖ

Франция
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Не хватает только Мбаппе

Малиновский против Месси: известны стартовые составы на матч Марсель - ПСЖ

Фото - ФК Марсель / автор невідомий

Новина українською

В среду, 8 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции между историческими грандами - "Марселем" и "Пари Сен-Жермен". Конечно, украинских болельщиков в первую очередь интересует вопрос, сыграет ли Руслан Малиновский. Да, Игорь Тудор выставляет украинца в основе.

Примечательно, что тренер ПСЖ бросает в бой двух суперзвезд – Месси и Неймара. Мбаппе до сих пор остается травмированным.

Кубок Франции. 1/8 финала

"Марсель" – "Пари Сен-Жермен"

"Марсель": Лопес – Клос, Мбемба, Жиго, Колашинац – Верету, Гендузи, Ронжье – Ундер, Санчес, Малиновский

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Данилу, Рамос, Мендеш – Витинья, Руис, Верратти – Месси, Неймар

Начало матча в 22:10. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Лионель Месси Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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