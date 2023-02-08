Кубок Франции. Битва Лиона и Лилля, камбек действующего чемпиона

Мощный дебют с двумя забитыми мячами не позволил "Лиону" спокойно оформить выход в четвертьфинал. "Лилль" героически отыгрался по ходу встречи, но ничего не смог поделать с командой Лорана Блана в серии пенальти.

После стартовых 20 минут игра казалась сделанной благодаря усилиям Ляказетта. Капитан "ткачей" сначала запустил Райана Шерки в голевой слалом в штрафную, а затем подловил Йоро на ошибке – вторая результативная ошибка 17-летнего центрбека "Лилля".

Но "доги" и не думали сдаваться. С первым мячом для гостей помог будущий новобранец "Челси" Мало Гюсто, придержавший оппонента в штрафной. Дэвид уверенно реализовал пенальти до перерыва, а на старте второго тайма второй раз за неделю отметился Жегрова. Косовар в одно касание уверенно реализовал момент, созданный великолепным Кабелла.

Дело дошло до серии пенальти, где хозяева все 4 пенальти исполнили на отлично. А вот молодые Тимоти Веа и Мохамед Байо с давлением не справились, позволив "Лиону" забрать путёвку в следующий раунд.

Кубок Франции, 1/8 финала

Лион, Стад Олимпик Лионне

Лион – Лилль 2:2 (пен 4:2)

Голы: Шерки 8, Ляказетт 21 – Дэвид 29 (п), Жегрова 64

Лион: Лопеш – Гюсто (Люкеба, 33), Диоманде, Ловрен, Энрике – Лепенан, Толиссо, Какре – Шерки – Ляказетт (Дембеле, 65), Баркола (Амин Сарр, 65)

Лилль: Шевалье – Диаките, Йоро (Фонте, 46), Джало, Веа – Андре, Гомеш – Жегрова (Байо, 76), Кабелла, Бамба (Гомес, 83) – Дэвид (Виржиниус, 69)

Предупреждения: Диоманде 84 – Жегрова 29, Дэвид 33, Андре 75

Анже – Нант 1:1 (пен 2:4)

Голы: Сима 6 – Молле 87

Тулуза – Реймс 3:1

Голы: Диуф 23 (аг), Абухляль 35, Шаиби 62 – Каюсте 89

Осер – Родез 2:3

Голы: Ньянг 45+2, Жубал 90+1 – Мендес 3, Корредор 68, Юнг-бин 76 (п)

ФК Париж – Аннеси 1:1 (пен 4:3)

Голы: Бутаиб 90+1 – Фарад 67 (пен)

Вьерзон – Гренобль 0:1

Гол: Нестор 53