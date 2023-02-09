Кубок Франции, 1/8 финала

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 2:1

Голы: Санчес 31 (п), Малиновский 57 – Рамос 45+2

Руслан Малиновский сделал первое громкое заявление во французском футболе, забив победный гол в дерби против "ПСЖ". Украинец принёс "Велодрому" долгожданную победу над Парижем, которую эти трибуны терпеливо ждали последние 12 лет. Таким образом "Марсель" пробивается в четвертьфинал Кубка Франции.

"Пари Сен-Жермен" к важному матчу успел поставить на ноги Серхио Рамоса и Неймара, но только не Килиана Мбаппе. Его отсутствие стало ключом к успеху "Марселя". Игор Тудор смело послал своих бойцов в агрессивный прессинг, не боясь оставлять пространство для малоподвижных Месси и Неймара. Это позволило буквально задавить столичных звёзд в первом тайме, и иметь существенный игровой перевес до середины второго тайма – когда у хозяев стали заканчиваться силы, а счёт их уже устраивал.

Страшная рубка завязалась с первых минут. "Провансальцы" давили буквально всей командой. По ходу тайма центрбек Жиго лез в отбор на чужой трети поля, Малиновский отбирал мяч у Неймара у штрафной Доннаруммы. Не менее дерзко вёл себя "Марсель" и на мяче – чего стоит лишь вратарь Пау Лопес, поднявшийся до центрального круга для розыгрыша мяча.

Моменты сыпались один за другим. Париж не знал как реагировать на позиционные ротации хозяев, перегрузы флангов и постоянное давление. Колашинац сначала мог забивать головой из пределов вратарской, а затем и пушечным ударом издали. Гендузи после углового бил с метров 10-ти, Малиновский пулял с линии штрафной, Клосс убегал на рандеву с Джиджи в контратаке, но итальянец тащил все мячи. Париж на старте огрызнулся моментом Мендеша, но на этом всё.

Тем не менее, каким-то чудом Париж ушёл на перерыв с ничейным счётом на табло. Взятия ворот с обеих сторон прошли благодаря Серхио Рамосу. На 30-й минуте Гендузи запустил Ундера по правому краю. Турок успел прокинуть мяч мимо Рамоса, а затем коснуться мяча в штрафной перед тем, как испанский ветеран его снёс. Пробил Доннарумму с точки Алексис Санчес. В компенсированное время "ПСЖ" провёл редкую атаку, заработал угловой, а оттуда Рамос исправил свою ошибку идеальным ударом головой.

На старте второго тайма на секунду показалось, что "Пари Сен-Жермен" сейчас перехватит инициативу. Париж наконец стал двигаться, появились стеночки, передачи на третьего. Прессинг "Марселя" оказался пробиваемым. Подсветили смену игрового сценария и ранние карточки Гендузи и Мбемба. Но уже через несколько минут хозяева адаптировались, и снова стали терроризировать Париж. Вернулись те же беспрерывные штурмы ворот Доннаруммы, и наконец сумел блеснуть наш герой.

"Марсель" дерзко атаковал правым флангом, где все 90 минут буйствовали Ундер и Клосс, мяч дошёл до Алексиса в штрафной. Удар чилийца Маркиньос успел заблокировать, но на добивание Малиновского никто не встречал. Украинец в одно касание разрядил свою пушку в верхний угол, и "Марсель" снова повёл.

Завладев перевесом, хозяева постепенно сдали инициативу, и последние 20 минут откровенно отбивались у своих ворот. Другое дело, что подходящей техники для ответного штурма у гостей в распоряжении не было. Свежие Экитике и Эмри-Заир добавили команде в динамике, но кое-какие моменты появлялись лишь после индивидуальных вспышек Нея и Месси.

Своего нападающего Париж нашёл лишь в компенсированное время. Им оказался Серхио Рамос. Но легенда "Реала" сначала не сумел замкнуть длинный заброс Месси, а затем оказался в небольшом офсайде, когда добивал мяч в пустые ворота после попадания в перекладину от Мендеша. 2:1. Малиновский снимает проклятье "Велодрома".

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Ронжье – Клосс, Верету, Гендузи, Колашинац (Каборе, 63) – Ундер (Унаи, 85), Малиновский – Алексис Санчес (Витинья, 90)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Рамос, Мендеш – Данилу (Заир-Эмри, 63) – Витинья (Экитике, 63), Верратти (Солер, 76), Руис – Неймар, Месси

Предупреждения: Гендузи 48, Мбемба 49 – Мендеш 64