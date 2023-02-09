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Марсель – ПСЖ 2:1. Малиновский приносит Олимпику победу в Ле Классико

Франция
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Украинец выводит Марсель в четвертьфинал кубка

Марсель – ПСЖ 2:1. Малиновский приносит Олимпику победу в Ле Классико

Фото: Olympique de Marseille, twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Франции, 1/8 финала

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 2:1

Голы: Санчес 31 (п), Малиновский 57 – Рамос 45+2

Руслан Малиновский сделал первое громкое заявление во французском футболе, забив победный гол в дерби против "ПСЖ". Украинец принёс "Велодрому" долгожданную победу над Парижем, которую эти трибуны терпеливо ждали последние 12 лет. Таким образом "Марсель" пробивается в четвертьфинал Кубка Франции.

"Пари Сен-Жермен" к важному матчу успел поставить на ноги Серхио Рамоса и Неймара, но только не Килиана Мбаппе. Его отсутствие стало ключом к успеху "Марселя". Игор Тудор смело послал своих бойцов в агрессивный прессинг, не боясь оставлять пространство для малоподвижных Месси и Неймара. Это позволило буквально задавить столичных звёзд в первом тайме, и иметь существенный игровой перевес до середины второго тайма – когда у хозяев стали заканчиваться силы, а счёт их уже устраивал.

Страшная рубка завязалась с первых минут. "Провансальцы" давили буквально всей командой. По ходу тайма центрбек Жиго лез в отбор на чужой трети поля, Малиновский отбирал мяч у Неймара у штрафной Доннаруммы. Не менее дерзко вёл себя "Марсель" и на мяче – чего стоит лишь вратарь Пау Лопес, поднявшийся до центрального круга для розыгрыша мяча.

Моменты сыпались один за другим. Париж не знал как реагировать на позиционные ротации хозяев, перегрузы флангов и постоянное давление. Колашинац сначала мог забивать головой из пределов вратарской, а затем и пушечным ударом издали. Гендузи после углового бил с метров 10-ти, Малиновский пулял с линии штрафной, Клосс убегал на рандеву с Джиджи в контратаке, но итальянец тащил все мячи. Париж на старте огрызнулся моментом Мендеша, но на этом всё.

Тем не менее, каким-то чудом Париж ушёл на перерыв с ничейным счётом на табло. Взятия ворот с обеих сторон прошли благодаря Серхио Рамосу. На 30-й минуте Гендузи запустил Ундера по правому краю. Турок успел прокинуть мяч мимо Рамоса, а затем коснуться мяча в штрафной перед тем, как испанский ветеран его снёс. Пробил Доннарумму с точки Алексис Санчес. В компенсированное время "ПСЖ" провёл редкую атаку, заработал угловой, а оттуда Рамос исправил свою ошибку идеальным ударом головой.

На старте второго тайма на секунду показалось, что "Пари Сен-Жермен" сейчас перехватит инициативу. Париж наконец стал двигаться, появились стеночки, передачи на третьего. Прессинг "Марселя" оказался пробиваемым. Подсветили смену игрового сценария и ранние карточки Гендузи и Мбемба. Но уже через несколько минут хозяева адаптировались, и снова стали терроризировать Париж. Вернулись те же беспрерывные штурмы ворот Доннаруммы, и наконец сумел блеснуть наш герой.

"Марсель" дерзко атаковал правым флангом, где все 90 минут буйствовали Ундер и Клосс, мяч дошёл до Алексиса в штрафной. Удар чилийца Маркиньос успел заблокировать, но на добивание Малиновского никто не встречал. Украинец в одно касание разрядил свою пушку в верхний угол, и "Марсель" снова повёл.

Завладев перевесом, хозяева постепенно сдали инициативу, и последние 20 минут откровенно отбивались у своих ворот. Другое дело, что подходящей техники для ответного штурма у гостей в распоряжении не было. Свежие Экитике и Эмри-Заир добавили команде в динамике, но кое-какие моменты появлялись лишь после индивидуальных вспышек Нея и Месси.

Своего нападающего Париж нашёл лишь в компенсированное время. Им оказался Серхио Рамос. Но легенда "Реала" сначала не сумел замкнуть длинный заброс Месси, а затем оказался в небольшом офсайде, когда добивал мяч в пустые ворота после попадания в перекладину от Мендеша. 2:1. Малиновский снимает проклятье "Велодрома".

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Ронжье – Клосс, Верету, Гендузи, Колашинац (Каборе, 63) – Ундер (Унаи, 85), Малиновский – Алексис Санчес (Витинья, 90)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Рамос, Мендеш – Данилу (Заир-Эмри, 63) – Витинья (Экитике, 63), Верратти (Солер, 76), Руис – Неймар, Месси

Предупреждения: Гендузи 48, Мбемба 49 – Мендеш 64

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (10)
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Spokoyno (Київ)
09.02.2023 в 00:36
Так Маліновський добре зарядив... І Марсель справедливо переміг... Бо господарі БИЛИСЯ... вмирали за перемогу, а ПіСЖони приїхали погратися... Продемонструвати свой клас. Ну і тренерський штаби Один дав відпочити половині основи та програв у Л1, інший, так маючи проблеми з травмованими, намагається виїхати одним складом А той же Мессі за тиждень два матчі на найвищому рівні зіграти не завжди може. Ну і захист парижан... Здавалось зіркові гравці, а Доннарумма постійно у топтрійці команди і все одно не завжди виручає.
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 00:24
Ай молодець! Еще скоро ПСЖ, как всегда, бесславно закончит свой очередной поход за ЛЧ, ну и выиграет Лигу Фермеров. Мечта Мбабло снова осуществится
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+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.02.2023 в 00:58
Лично моё мнение -но ПСЖ я не люблю (а при наличии там Месси) больше чем Барселону. Слишком много пижонов на 1 кв. метр поля. Слишком много переоцененных и распиаренных. И (не дай Бог) в Реале снова захотят Мбаппе и всё срастется. Лучше подыскать на просторах Ю. Америки или Африки парня в 15 раз дешевле и вырастить из него игрока и не "звезду из Понтуаза".
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-2
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hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 01:47
Плюсую, и по ПСЖ, и по Мбабло. Вообще все эти шейхи с безграничным баблом и наплевательским отношением на правила должны убираться из футбола. И вроде бы сейчас начались подвижки в вопросе легитимности их «закупок»
0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
09.02.2023 в 00:23
Повозили ПСЖ знатно,Малиновський молодець.
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+1
0
download1 (huyersk)
09.02.2023 в 00:23
Ай Малина, ай да лев! Увесь матч проходив пішка, але свою пушечку поклав! Геній!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
09.02.2023 в 00:19
А шо ж Меська? Не шмог?
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+4
-2
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NoSoyEspanol (Alicante)
09.02.2023 в 00:41
Тихо, бо зараз секта прибіжить, засере все багатосторінковим гімном )
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.02.2023 в 00:18
Сегодня точно день хороших новостей. Малиновский и К отправили в аут Месси и К. Да еще и Реал выиграл.
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+4
-2
kalan-86 (Анкара)
09.02.2023 в 00:11
Ось що буває, коли Маліні дають грати і він береться до справи! Браво Руслан!
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+2
0

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