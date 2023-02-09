Когда Малиновский приносит победу. Марсель – ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Марсель – Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 1/8 финала Кубка Франции. Провансальцы заставили парижских звезд играть в максимально некомфортных для них условиях – под постоянным прессингом и высокой интенсивностью. И это принесло успех. В первом тайме Санчес реализовал пенальти, на что ответил Рамос после подачи углового. А после перерыва победный для Марселя гол провел Руслан Малиновский, вложивший мяч в сетку с линии штрафной. Отметим, что это второй результативный матч Малиновского подряд.

Кубок Франции, 1/8 финала

8 февраля. Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 2:1

Голы: Санчес 31 (п), Малиновский 57 – Рамос 45+2