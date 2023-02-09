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Когда Малиновский приносит победу. Марсель – ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Марсель – ПСЖ, Кубок Франции, 8 февраля 2023

Когда Малиновский приносит победу. Марсель – ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - @OM_Officiel

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Марсель – Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 1/8 финала Кубка Франции. Провансальцы заставили парижских звезд играть в максимально некомфортных для них условиях – под постоянным прессингом и высокой интенсивностью. И это принесло успех. В первом тайме Санчес реализовал пенальти, на что ответил Рамос после подачи углового. А после перерыва победный для Марселя гол провел Руслан Малиновский, вложивший мяч в сетку с линии штрафной. Отметим, что это второй результативный матч Малиновского подряд.

Кубок Франции, 1/8 финала
8 февраля. Марсель, Велодром
Марсель – ПСЖ 2:1
Голы: Санчес 31 (п), Малиновский 57 – Рамос 45+2

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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